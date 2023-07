Le jeu de tir « Remnant II » qui mêle Dark Souls et des armes établit un précédent inquiétant en rendant l’amélioration graphique nécessaire

En bref : Les technologies d’escalade comme le DLSS de NVIDIA sont devenues un atout considérable pour les joueurs qui souhaitent améliorer leurs performances. Pour la plupart des personnes, ce sont des fonctionnalités facultatives qui aident pour des éléments tels que le ray tracing, les résolutions élevées ou les paramètres ultra. Ce n’est pas le cas pour Remnant II, cependant, qui est le premier jeu PC « conçu en ayant en tête l’escalade ».

Le premier Remnant: From the Ashes est un excellent jeu de tir « Dark Souls avec des armes à feu ». La suite a reçu des tests élogieuses pour avoir résolu certains des défauts de l’original, comme les combats de boss éponge à balles. Mais il y a un élément qui ne satisfait pas beaucoup de personnes.

Le développeur Gunfire Games a spécifiquement conçu Remnant II pour être utilisé avec DLSS, FSR et XeSS en standard – autrement dit, activer la technologie d’escalade n’est pas vraiment facultatif si vous voulez des performances fluides.

Suite à des plaintes concernant les performances médiocres du jeu, inférieures à 60 images par seconde, même sur les configurations les plus puissantes – 40 images par seconde avec un RTX 4090 et un Ryzen 9 7950X3D – la société a publié un message sur le subreddit officiel qui disait : « …pour des raisons de transparence, nous avons conçu le jeu en gardant à l’esprit l’escalade (DLSS/FSR/XeSS). Donc, si vous laissez les paramètres d’escalade tels quels (vous pouvez appuyer sur ‘réinitialiser les valeurs par défaut’ pour les remettre à la normale), vous devriez bénéficier de la jouabilité la plus fluide. »

Bien que Remnant 2, propulsé par l’Unreal Engine 5, soit agréable à regarder, il n’est pas époustouflant et n’offre aucune forme de ray tracing ou de système d’illumination globale et de réflexions dynamiques Lumen.

Gunfire Games a déclaré qu’il déploierait certainement d’autres mises à jour après le lancement pour améliorer les performances de Remnant II, mais il est peu probable que cela rende le DLSS/FSR/XeSS facultatif.

Avec le lancement du très critiqué RTX 4060 8GB, NVIDIA a mis fortement l’accent sur l’utilisation du DLSS 3 et la génération de frames lors du marketing, et a mis en valeur les performances en termes de FPS avec les technologies activées. Cela malgré le fait que la plupart des joueurs ne souhaitent pas voir l’escalade devenir la norme de base pour un jeu, notamment lorsque son utilisation entraîne une légère baisse de la qualité graphique ou une latence réduite.

Certains reprochent aux développeurs d’utiliser l’escalade comme béquille pour des portages PC mal optimisés, un problème que nous avons constaté de nombreuses fois cette année. Malheureusement, il semble que Remnant 2 puisse créer un précédent selon lequel ces technologies deviennent une exigence délibérée pour que les jeux soient jouables.

