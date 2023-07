Samsung Galaxy Z Flip 5 arrive avec un écran de couverture plus grand et une charnière sans espace

En résumé : Le Samsung Galaxy Z Flip 5 ne cherche pas à réinventer la roue. Au lieu de cela, il corrige les principales tests de son prédécesseur, notamment le petit écran externe et l’espace visible autour de la charnière lorsque le téléphone est plié.

Tout comme son prédécesseur, le Z Flip 5 est doté d’un écran AMOLED interne de 6,7 pouces et 1080p avec un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz. Toutefois, la véritable star du spectacle est l’écran externe, ou comme Samsung l’appelle, la « Flex Window ». Il mesure 3,4 pouces en diagonale, ce qui le rend près de quatre fois plus grand que celui du Z Flip 4, et a une forme de dossier distinctive. Cela devrait faciliter le socket de selfies avec les caméras principales et il prend même en charge un clavier QWERTY complet pour répondre rapidement aux notifications.

Il y a également une charnière de style goutte d’eau améliorée, qui permet au Z Flip 5 de se fermer à plat plutôt que de laisser un petit espace près de la charnière. Cela réduit également l’épaisseur du téléphone de 2 mm une fois plié, et Samsung affirme qu’il est maintenant plus durable, ce qui indique qu’il a plus de chances de survivre à une chute.

Comme vous pouvez vous y attendre, le téléphone est expédié avec la dernière puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, la même que celle de la gamme S23. Elle est accompagnée de 8 Go de RAM et de 256 Go ou 512 Go de stockage interne. La batterie de 3 700 mAh prend en charge la charge filaire à 25 W, la charge sans fil à 15 W et la charge sans fil inversée à 4,5 W.

Le département de la caméra reste inchangé cette année. À l’arrière, il y a un capteur principal de 12 mégapixels de 1/1,76 pouces avec une lentille stabilisée optiquement associée à une caméra ultra grand-angle de 12 mégapixels. Pendant ce temps, l’écran interne abrite une caméra selfie de 10 mégapixels.

Le Samsung Galaxy Z Flip 5 commencera à être expédié le 11 août dans une variété de couleurs, certaines d’entre elles étant exclusives à la boutique en ligne de l’entreprise. Le modèle de 256 Go coûtera 1 000 $, tandis que la déclinaison de 512 Go vous coûtera 1 120 $. Cependant, les utilisateurs qui précommandent le dernier téléphone pliable de Samsung recevront une mise à niveau gratuite du stockage et jusqu’à 670 $ d’économies lorsqu’ils l’associent à certains autres produits récemment annoncés par la société.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :