Découvrez la nouvelle interface de l’application MIUI Camera 5.0

Xiaomi a mis à jour l’application MIUI Camera pour tous les utilisateurs, offrant aux utilisateurs une interface repensée et plus intuitive. La nouvelle mise à jour apporte plusieurs fonctionnalités redessinées qui améliorent l’expérience de l’appareil photo pour les utilisateurs de Xiaomi. Cette application appareil photo a d’abord été déployée sur les appareils officiellement pris en charge par Leica.

MIUI Camera est une application qui ne cesse de s’améliorer, et la dernière mise à jour promet d’aller encore plus loin. L’application présente un nouveau design d’interface utilisateur plus propre et plus moderne, ce qui facilite la navigation des utilisateurs entre les différents modes et réglages. Vous pourrez désormais exécuter cette application sur de nombreux modèles Xiaomi.

Application MIUI Camera 5.0

L’application MIUI Camera a été mise à jour de la version 4.0 à la version 5.0. L’interface a été entièrement renouvelée et offre une interface plus adaptée à une utilisation à une main. Alors que les utilisateurs attendaient une grande innovation de la part de Xiaomi, ce changement a surpris beaucoup de personnes. Avec MIUI 15, la nouvelle application MIUI Camera 5.0 sera disponible pour tous les modèles Xiaomi, Redmi et POCO. Jetons un coup d’œil à la nouvelle interface de l’application MIUI Camera 5.0 !

Comme vous pouvez le constater, il y a un changement significatif dans l’application appareil photo. On peut dire qu’elle est similaire à l’application appareil photo d’Apple. Xiaomi est considéré comme l’Apple de la Chine et il est normal que la marque cherche à ressembler à Apple. Il est clairement visible qu’il a été amélioré en termes de facilité d’utilisation. Les options se réduisent avec un petit glissement sur l’écran et vous pouvez facilement activer le mode souhaité.

Cette application est l’interface MIUI Camera 5.0 du Redmi K50 Ultra. L’interface repensée offre une expérience utilisateur plus agréable et fonctionnelle.

La nouvelle application MIUI Camera 5.0 prend en charge certains modèles de Xiaomi, Redmi et POCO. Avec le temps, la nouvelle application MIUI Camera 5.0 sera déployée sur tous les smartphones qui recevront MIUI 15.

L’application MIUI Camera est disponible ici. Si vous êtes utilisateur de Xiaomi, assurez-vous de découvrir la dernière version de l’application et de découvrir toutes les nouvelles fonctionnalités par vous-même !

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :