Préparez-vous pour HarmonyOS 4.0 : Annonce officielle le 4 août

Huawei a confirmé via un message Weibo qu’il annoncera officiellement HarmonyOS 4.0 en août. Le message inclut une image du code ArkTS. Cela indique que l’annonce sera liée à « Ce à quoi s’attendre en août », avec un « 4 » prédominant. Le « 4 » dans le code suggère que la sortie aura lieu pendant la Conférence annuelle des développeurs de Huawei (HDC) le mois prochain.

La date de sortie d’HarmonyOS 4 a été teasée précédemment

Des teasers antérieurs ont déjà laissé entendre que la date de sortie et la version d’HarmonyOS 4.0 serait le 4 août. Ces indices correspondent à la date et au numéro de version, ce qui ajoute plus de crédibilité à l’annonce à venir.

HarmonyOS est le système d’exploitation propriétaire de Huawei. La société chinoise l’a conçu pour être le cœur de son écosystème, avec les smartphones comme centre. Selon les teasers antérieurs de ce mois, la prochaine version, HarmonyOS 4.0, vise à améliorer l’interopérabilité au sein de l’environnement 1+8+N. Cela indique qu’il travaillera à améliorer la connectivité et l’intégration transparente entre différents appareils (1+8) et l’écosystème plus large (N). Il vise à offrir aux utilisateurs une expérience plus cohérente et interconnectée.

La version bêta d’HarmonyOS 4 est déjà disponible

Le système d’exploitation HarmonyOS est actuellement en phase de test bêta, et certains utilisateurs ont déjà partagé leurs premières impressions sous le teaser. Les tests se concentrent principalement sur les téléphones des séries P60, Mate50 et Mate 40. Cependant, il est important de noter que le système d’exploitation est actuellement limité à la Chine, et nous pouvons supposer que le lancement officiel sera également destiné aux utilisateurs nationaux du marché chinois.

À l’heure actuelle, la marque HarmonyOS sur les smartphones reste limitée à la Chine. Bien que certaines fonctionnalités d’HarmonyOS soient susceptibles d’être déployées à l’échelle mondiale, Huawei a confirmé à plusieurs reprises que le nom « EMUI » devrait rester pour les utilisateurs internationaux. Selon l’entreprise, ils estiment que les utilisateurs ne sont pas encore prêts pour un passage complet à HarmonyOS. Par conséquent, ils continueront d’utiliser la marque EMUI pour leurs marchés internationaux.

