Google modifie le Play Store pour les téléphones pliables et les appareils à grand écran

Qu’est-il arrivé? Les téléphones pliables représentent-ils l’avenir des téléphones ? Google, le fabricant de l’un de ces appareils, sait qu’ils commenceront à être adoptés de manière plus généralisée par les consommateurs (du moins lorsque les prix baisseront) et revoit le Play Store pour refléter cela.

Après avoir parlé des modifications apportées au Play Store pour les grands écrans lors de la conférence Google I/O de l’année dernière, l’entreprise introduit maintenant quatre mises à jour majeures pour aider les utilisateurs à trouver des applications de haute qualité pour leurs appareils pliables, tablettes et Chromebooks sur le site marchand en ligne.

La première modification est une refonte de la page de la liste de la boutique. Les jeux avec des vidéos de haute qualité afficheront une bannière vidéo en haut de leur page. Google a également réorganisé les pages des détails des applications et des jeux en une disposition en colonne, en plaçant davantage de contenu en haut.

Toutes les applications ne fonctionnent pas de manière transparente avec des appareils à grand écran. Pour promouvoir celles qui le font, comme les applications qui se redimensionnent bien sur différents écrans, ne sont pas en boîte aux lettres et prennent en charge les orientations paysage et portrait, Google les classe plus haut dans les résultats de recherche. La société affirme que le choix des éditeurs et d’autres collections et articles sélectionnés tiendront compte de ces critères à l’avenir, ce qui devrait encourager les développeurs à rendre leurs applications plus adaptées aux grands écrans.

De plus, Google affichera également un avertissement sur la page des détails d’une application si celle-ci est susceptible de se bloquer fréquemment ou de ne pas fonctionner sur les téléphones ou autres appareils Android à grand écran.

Un autre changement majeur concerne le passage à une barre de navigation latérale à gauche sur les écrans plus grands, ce qui permet aux utilisateurs d’accéder facilement aux éléments du menu avec leur pouce en mode paysage.

Le dernier changement est la recherche en mode écran partagé. Cela affiche les résultats de recherche et les pages de détails des applications côte à côte, ce qui indique que les utilisateurs n’ont pas à basculer constamment d’un écran à l’autre lorsqu’ils recherchent des applications.

Les modifications apportées au Google Store seront déployées au cours des prochaines semaines, ce qui indique qu’elles devraient être en place à temps pour l’arrivée du Galaxy Z Fold 5. Samsung a dévoilé son dernier modèle pliable plus tôt aujourd’hui, et vous pouvez regarder la présentation complète ici.

