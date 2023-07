Galaxy Z Flip5 annoncé : La prochaine évolution des téléphones pliables

Samsung a lancé son dernier téléphone pliable, le Galaxy Z Flip5, avec deux améliorations majeures qui répondent aux deux plus grandes tests du Z Flip4. Les nouvelles fonctionnalités Flex Hinge et Flex Window permettent au téléphone de se refermer à plat et d’éliminer l’écart important laissé lorsqu’il est fermé et l’écran externe minuscule.

Samsung Galaxy Z Flip5 : Le téléphone pliable amélioré avec les fonctionnalités Flex Hinge et Flex Window

Le nouvel articulation flexible est une amélioration significative par communiqué au modèle précédent, car il permet au téléphone de se refermer à plat. Cela le rend également plus fin que son prédécesseur, la partie la plus épaisse du nouveau Flip mesurant 15,1 mm, soit 2 mm de moins que le Z Flip4. Lorsqu’il est ouvert, le nouveau Flip mesure 6,9 mm d’épaisseur, 165,1 mm de hauteur et 71,9 mm de largeur. De plus, le nouveau design d’articulation flexible possède une structure à double rail qui aide à dissiper les impacts externes, le rendant plus durable que les modèles précédents.

La nouvelle fenêtre flexible est 3,78 fois plus grande que l’écran du Z Flip4, ce qui permet aux utilisateurs d’interagir avec des widgets tels que la météo, la musique et les paramètres, ainsi que de répondre aux messages entrants sur un clavier QWERTY complet. La nouvelle fonctionnalité permet également aux utilisateurs de sortir le portefeuille Samsung et d’accéder à tous les services de paiement, aux codes QR et aux coupons qu’ils y ont stockés. La vue multi-widget permet aux utilisateurs de jeter rapidement un coup d’œil sur les widgets et de passer de l’un à l’autre en utilisant des gestes de zoom à pincer.

La fenêtre flexible sert également de meilleur viseur, ce qui facilite la socket de selfies avec les caméras arrière. La fonction Dual Preview permet aux utilisateurs de photographier leurs amis tout en leur donnant la possibilité de vérifier leur apparence sur l’écran externe. La stabilisation Super Steady peut être utilisée pour les vidéos prises à la main. Et la fonction de cadrage automatique suivra les utilisateurs lorsqu’ils se déplaceront dans la version.

Samsung Galaxy Z Flip5 : La prochaine évolution des téléphones pliables

L’écran principal du téléphone est un écran FHD+ de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif, tandis que l’écran flexible a une diagonale de 3,4 pouces avec une résolution de 720 x 748 px fonctionnant à 60 Hz. Le téléphone est alimenté par la puce Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy, que l’on retrouve dans la série S23. Associé à 8 Go de RAM et au choix entre 256 Go et 512 Go de stockage.

La configuration de l’appareil photo reste inchangée par communiqué à l’année précédente, avec un module principal de 12 MP et un appareil photo ultra grand-angle de 12 MP. Le module principal de 12 MP a un capteur de 1/1,76″ avec des pixels de 1,8 µm avec mise au point à double pixel, et l’objectif f/1,8 offre une stabilisation optique de l’image. L’appareil photo ultra grand-angle de 12 MP a un objectif f/2,2 avec 1,12 µm de pixels et un angle de vue de 123°. Le téléphone dispose également d’un appareil photo selfie de 10 MP à l’intérieur, avec un objectif de 85° (f/2,2, pixels de 1,22 µm).

La capacité de la batterie du Z Flip5 reste de 3 700 mAh. Il prend en charge la charge filaire de 25 W (50 % en environ une demi-heure) et la charge sans fil de 15 W. Le lecteur d’empreintes digitales est intégré sur le côté, et il y a un emplacement pour une seule nano-SIM. Il se combine avec l’eSIM pour offrir aux utilisateurs la possibilité d’avoir deux lignes téléphoniques.

Samsung Galaxy Z Flip5 : Redéfinir l’expérience des téléphones pliables

Le Samsung Galaxy Z Flip5 est disponible en précommande, avec des ventes ouvertes à partir du 11 août. Le téléphone est disponible en quatre couleurs : menthe, lavande, crème et graphite. Des couleurs supplémentaires sont également disponibles uniquement sur Samsung.com, y compris le gris, le bleu, le vert et le jaune. Les utilisateurs peuvent également se procurer un étui clair pour gadget, une coque en éco-cuir avec rabat, une coque Flipsuite ou une coque en silicone avec anneau.

Une amélioration significative par communiqué aux modèles précédents est que le Z Flip5 utilise davantage de matériaux recyclés, notamment du verre et de l’aluminium recyclés pré-consommation, ainsi que des plastiques recyclés post-consommation provenant de filets de pêche, de barils d’eau et de bouteilles en PET jetées. La boîte est fabriquée à partir de papier 100 % recyclé, ce qui en réalité un choix plus respectueux de l’environnement.

En termes de prix, Samsung saute le modèle le moins cher (128 Go). Mais les modèles de 256 Go et 512 Go sont légèrement moins chers que l’année dernière. Au Royaume-Unis, la version 256 Go se vendra 1 050 £, tandis que le modèle 512 Go coûtera 1 150 £.

En conclusion, le Samsung Galaxy Z Flip5 est une amélioration significative par communiqué à son prédécesseur. Les nouvelles fonctionnalités Flex Hinge et Flex Window répondent aux deux principales tests du Z Flip4. Avec une plus grande fenêtre flexible qui permet aux utilisateurs d’interagir avec des widgets, un meilleur viseur pour prendre des selfies avec les caméras arrière, et une articulation flexible améliorée qui rend le téléphone plus fin et plus durable, le Z Flip5 est un choix solide pour ceux qui recherchent un téléphone pliable.

