Vous pouvez désormais acheter ces baskets ultra rares d’Apple pour 50 000 dollars

En bref: Des ordinateurs Apple-1 fonctionnels au formulaire de demande de Steve Jobs, les objets rares liés à la plus grande entreprise du monde ont tendance à se vendre à prix élevé aux enchères. Le dernier de ces produits vintage pourrait être l’un des plus rares de tous : une paire de sneakers Apple qui se vend 50 000 dollars.

La maison de vente aux enchères Sotheby’s vend ces sneakers à un prix extrêmement élevé en raison de leur classification comme « ultra-rares ». Elles arborent le logo original d’Apple sur la languette et le côté des chaussures blanches, taille 10,5. Elles sont également dotées d’un talon à amorti d’air et d’une paire de lacets rouges de rechange. Elles sont également en bon état, à l’exception des signes normaux de vieillissement tels que le jaunissement autour des semelles intermédiaires et de la colle, ainsi que quelques légères marques sur les boîtes à orteils.

L’histoire de ces sneakers n’est pas totalement claire. Elles auraient été faites sur mesure pour les employés à la fin des années 80 ou au début des années 90 et auraient été offertes une fois lors d’une conférence de vente nationale au milieu des années 90.

L’histoire des vêtements de marque d’Apple n’est pas très connue de nos jours, mais elle a lancé une gamme de vêtements et d’accessoires via des catalogues de vente par correspondance appelée la Collection Apple en 1985. Plus de 22 000 consommateurs ont acheté des articles de cette marque lors de sa première année de lancement.

Sotheby’s note que pour les produits en dehors de la zone d’expertise d’Apple, elle collaborerait avec des marques de renom telles que Lamy, Honda et Braun pour apposer la marque Apple sur divers produits de marque blanche.

Ce n’est pas la première paire de sneakers Apple coûteuses à être mise aux enchères, bien qu’il n’y en ait eu que quelques exemples. Les sneakers Omega Sports Apple Computer ont reçu 20 offres après avoir été mises en vente par Heritage Auction House en 2020, se vendant finalement pour 9 687 dollars. Il y avait également une paire trouvée lors d’un vide-grenier à Palo Alto en 2016, qui était mise aux enchères par la même maison d’enchères avec une mise de départ de 30 000 dollars.

« Nous pensons qu’il s’agissait d’une paire de sneakers prototypes fabriquée pour Apple à la fin des années 80 ou au début des années 90 », a déclaré Leon Benrimon, directeur de l’art moderne et contemporain chez Heritage Auctions, à Esquire en 2018 (via The Guardian).

« Nous pensons qu’il n’y avait que deux paires fabriquées, et l’autre paire provenait des archives d’Apple. La paire que nous avons est, selon nous, la seule paire privée connue. »

Les personnes sont toujours prêts à payer cher pour posséder une partie de l’histoire d’Apple. Un iPhone de première génération s’est vendu 63 656 dollars en février, tandis qu’un ordinateur Apple-1 prototype utilisé par Steve Jobs a été vendu aux enchères pour près de 700 000 dollars l’année dernière. Le formulaire de demande de Steve Jobs datant de 1973 s’est quant à lui vendu pour 343 000 dollars.

