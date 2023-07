Galaxy S23 FE et Galaxy S24 pourraient revenir aux processeurs Exynos

L’événement Galaxy Unpacked de Samsung arrive à grands pas et les enthousiastes de la technologie attendent avec impatience l’annonce des nouveaux smartphones pliables. Cependant, parmi l’excitation, des rumeurs troublantes ont émergé concernant les futurs appareils que l’entreprise envisage.

D’après des sources fiables, Samsung pourrait surprendre en revenant à son hardware Exynos de marque pour le prochain Samsung Galaxy S23 FE. Ce serait un changement par communiqué à la tendance récente d’utilisation des puces Snapdragon dans leurs appareils. Le Galaxy S23 FE sera lancé plus tard cette année et son passage à l’Exynos suscite des inquiétudes chez les fans.

Le retour de Samsung aux processeurs Exynos

Le Samsung FE original, le S20 FE, était équipé d’un hardware Snapdragon, en accord avec le thème « Fan Edition » qui définit la ligne. Le retour à l’Exynos pour le S23 FE pourrait générer des doutes sur la réaction des fans face à ce changement. L’expérience passée suggère que les fans pourraient ne pas apprécier cette décision.

De plus, les rumeurs laissent entendre que la série Galaxy S24 de Samsung en 2024 pourrait elle aussi revenir à l’Exynos dans certaines régions. Pour la série actuelle Galaxy S23, les trois modèles fonctionnaient avec Snapdragon dans le monde entier.

Lorsque la série Galaxy S23 a été lancée, Samsung a mis l’accent sur l’utilisation du Snapdragon 8 Gen 2 pour le Galaxy dans leur communiqué de presse et leurs supports marketing. Cette déclinaison offrait des vitesses de fréquence légèrement supérieures à la plateforme Snapdragon 8 Gen 2 standard, la distinguant ainsi des appareils concurrents. Beaucoup pensaient que ce partenariat perdurerait pendant des années. Mais il semble que la dépendance mondiale envers Snapdragon pour les smartphones phares Galaxy S ait été de courte durée.

Il semble que Samsung pourrait adopter une stratégie utilisée par le passé, en fournissant la version Exynos sur le marché européen et en optant pour la solution Qualcomm dans d’autres marchés comme les États-Unis et la Corée du Sud. Cependant, cette approche n’a pas toujours été bien accueillie par les passionnés de technologie et les opérateurs de réseau. Ils préféraient la prévisibilité et les avantages de performance de la plateforme Qualcomm Snapdragon. Ainsi, le précédent passage à Snapdragon pour la série Galaxy S23 a été accueilli avec enthousiasme sur différents marchés.

Ben Wood, analyste en chef et directeur marketing de CCS Insight, a commenté la situation en affirmant qu’il serait surpris si Samsung abandonnait complètement Snapdragon pour le marché européen vital. Néanmoins, il spécule que Samsung pourrait introduire Exynos sur de plus petits marchés pour maintenir sa compétitivité. De plus, il est possible que Samsung utilise ces rumeurs pour maintenir Qualcomm sur ses gardes et conserver la pertinence de sa plateforme interne.

Les avantages et inconvénients des processeurs Exynos

Les processeurs Exynos ont quelques inconvénients, notamment :

Performance : En général, les processeurs Exynos ne sont pas aussi puissants que les processeurs Snapdragon. Cela est particulièrement vrai en termes de performances graphiques.

Efficacité énergétique : Les processeurs Exynos ne sont pas aussi économes en énergie que les processeurs Snapdragon. Cela indique qu'ils peuvent vider la batterie plus rapidement, surtout lors de l'exécution de tâches exigeantes.

Disponibilité : Les processeurs Exynos ne sont pas disponibles sur tous les marchés. Cela est dû au fait que Samsung ne les utilise que dans certaines régions, comme l'Europe et l'Asie.

Chaleur : Les processeurs Exynos peuvent chauffer davantage que les processeurs Snapdragon. Cela peut entraîner un throttling, ce qui peut réduire les performances.

Malgré ces inconvénients, les processeurs Exynos offrent plusieurs avantages, notamment :

Prix : Les processeurs Exynos sont généralement plus abordables que les processeurs Snapdragon.

Capacités d'IA : Les processeurs Exynos ont de meilleures capacités d'IA que les processeurs Snapdragon. Cela est dû à l'utilisation de l'unité de traitement neuronal (NPU) de Samsung.

Socket en charge des écrans haute résolution : Les processeurs Exynos prennent en charge les écrans haute résolution, tels que le QHD+ et le WQHD+.

En conclusion, la décision de Samsung de revenir à son propre hardware Exynos pour le Galaxy S23 FE et potentiellement la série Galaxy S24 dans certaines régions a soulevé des questions et des inquiétudes. Les fans sont curieux de savoir comment ce changement aura un impact sur les performances et la popularité des appareils. À l’approche de l’événement Galaxy Unpacked, tous les regards sont tournés vers Samsung, dans l’attente de voir comment le géant de la technologie naviguera à travers ces changements potentiels et ce que cela indique pour l’avenir de ses smartphones phares.

