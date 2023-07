Intel pourrait augmenter le prix de ses processeurs pour contribuer au financement de ses usines et à la restructuration.

Rumeur : Si vous envisagez d’acheter un processeur Intel, il pourrait être judicieux de dépenser votre argent plus tôt plutôt que plus tard, car le prix pourrait augmenter. Cette affirmation provient d’un nouveau communiqué qui déclare que l’équipe bleue augmente le prix de toute sa gamme Core pour financer de nouvelles usines et restructurer l’entreprise.

Les rumeurs selon lesquelles la gamme Core d’Intel est susceptible de subir une augmentation de prix viennent du média allemand PCGamesHardware. Un lecteur a contacté deux grossistes allemands qui ont confirmé dans une lettre cette augmentation.

D’après la lettre, tous les processeurs Core actuellement en vente ou en production deviendront plus chers. Cela concerne les processeurs Alder Lake (12xxx), Raptor Lake (13xxx) et Raptor Lake Refresh. Cela inclut également les futurs processeurs Meteor Lake qui seront les premiers à abandonner le « i » et à utiliser le branding Core Ultra.

La lettre indique que les augmentations de prix sont liées aux usines actuelles et futures d’Intel qui doivent être refinancées. Elle déclare également que l’entreprise est en cours de restructuration.

Rien de tout cela n’a été confirmé par Intel, il faut donc prendre cela avec une bonne quantité de scepticisme. Cependant, Intel est en train de construire un site de fabrication de pointe à Magdebourg, en Allemagne, d’un coût de pas moins de 17 milliards d’euros (18,6 milliards de dollars). L’entreprise recevrait environ 40 % de ce montant (7,5 milliards de dollars) en subventions gouvernementales, mais les coûts de développement croissants ont amené Intel à demander 11 milliards de dollars. Il est donc possible que les augmentations de prix des processeurs Core soient limitées à l’Allemagne, du moins pour l’instant.

Quant à la partie concernant la restructuration, Intel a récemment cessé la production de ses NUCs de marque, passant le relais à Asus, dans le but de se concentrer davantage sur son activité de fabrication de puces. En avril, le même mois où il a vendu son activité de construction de serveurs à l’entreprise taïwanaise Mitac, Chipzilla a enregistré sa plus grande perte trimestrielle de l’histoire de l’organisation, avec une baisse de 28 % du chiffre d’affaires de son groupe Client Computing Group axé sur les PC par communiqué à l’année précédente.

Ce n’est qu’en janvier que Intel a appliqué la dernière augmentation de prix de ses processeurs, une hausse estimée à 10 % du PDSF des puces Alder Lake. Il semble assez tôt pour une nouvelle augmentation, mais il semble que Intel ait besoin d’argent.

