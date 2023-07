Votre guide pour regarder l’événement Samsung Galaxy Unpacked d’aujourd’hui

Samsung se prépare pour un événement Unpacked plus tard aujourd’hui et nous allons être gâtés avec la présentation de plusieurs gadgets passionnants. Parmi les points forts, on trouve les smartphones pliables Galaxy Z Flip5 et Galaxy Z Fold5, les montres connectées Watch6 et Watch6 Classic, ainsi qu’une série de trois tablettes Galaxy Tab S9. Préparez-vous à un événement rempli d’innovation et de technologie de pointe.

L’événement débutera à 11h00 UTC, avec différentes fuseaux horaires réglés à 7h00 du matin sur la côte Est des États-Unis, midi à Londres, 13h00 en Europe centrale, 16h30 en Inde et 20h00 à Séoul, en Corée du Sud, le lieu de la révélation.

Vous pouvez suivre toute l’action en vous connectant sur le site web de Samsung ou sur leur chaîne YouTube officielle, où l’événement sera diffusé en direct. Pour rendre les choses encore plus faciles, nous avons intégré la vidéo ci-dessous l’article, qui sera diffusée en direct lorsque l’événement commencera.

Samsung Unpacked : Galaxy Z Fold5, Watch6 et Tab S9 – À quoi s’attendre

L’attente est grande pour le Galaxy Z Fold5, qui présentera des similitudes avec son prédécesseur. Notre article séparé a déjà abordé les fonctionnalités et les améliorations que nous pouvons attendre de cet appareil. En revanche, le Flip5 montrera un état plié sans faille avec une toute nouvelle conception de charnière.

Samsung fait un choix judicieux en réintroduisant la lunette rotative, connue pour distinguer leurs montres connectées de la concurrence. La série Watch6 ne manquera pas de faire une déclaration sur le marché des montres intelligentes.

Pour les amateurs de tablettes, la série Tab S9 sera un lancement important. Ce sont les premières tablettes haut de gamme de Samsung depuis 1,5 ans. Attendez-vous à des améliorations impressionnantes en termes d’autonomie de la batterie, de qualité d’affichage et de vitesse de traitement pour les trois déclinaisons. Le Tab S9, le Tab S9+ et le Tab S9 Ultra.

L’événement Unpacked de Samsung promet d’être un événement déterminant dans le monde de la technologie, en présentant leurs innovations les plus récentes et les plus grandes dans le domaine de la technologie mobile. Notez la date sur votre calendrier et assurez-vous de ne pas manquer la diffusion en direct pour voir l’avenir se dévoiler.

