Apple fait l’objet d’une enquête officielle par les régulateurs français concernant la transparence du suivi des applications

Plus tôt cette année, on a rapporté que les régulateurs français étaient susceptibles d’enquêter sur Apple pour avoir utilisé de manière injuste sa position d’opérateur de l’App Store afin de nuire aux entreprises de publicité. Actuellement, l’Autorité de la concurrence française a officiellement informé Apple de l’enquête.

La plainte a été initialement déposée par quatre syndicats français de la publicité. Ils estiment qu’Apple a injustement interrompu la collecte de données des utilisateurs qui alimentait l’industrie de la publicité. Nouvelle information aujourd’hui, une réponse officielle de l’Autorité de la concurrence française [traduit par apprentissage automatique] :

« Apple est accusé d’abuser de sa position dominante en mettant en place des conditions discriminatoires, non objectives et non transparentes pour l’utilisation des données des utilisateurs à des fins publicitaires.

Ce acte d’enquête ouvre la procédure contradictoire et permet l’exercice des droits de la défense. Il ne peut préjuger de la culpabilité de l’entreprise qui a reçu une notification de griefs. Seule l’instruction menée de manière contradictoire, dans le respect des droits de la défense de l’entreprise concernée, permettra au collège de déterminer, après des échanges d’observations écrites et après une séance orale, si le grief est bien fondé ou non. »

Cette initiative lance une nouvelle série de procédures réglementaires auxquelles Apple devra faire face en France. Dans une déclaration à Bloomberg, Apple a répondu au développement en soulignant que les régulateurs ont favorablement examiné ses politiques de protection des données par le passé :

« La Transparence du suivi des applications donne aux utilisateurs plus de contrôle en demandant à toutes les applications de solliciter leur autorisation avant de les suivre. Nous avons déjà reçu un support important de la part des régulateurs et des défenseurs de la vie privée quant à l’objectif de la TTA. »

