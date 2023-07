DJI Air 3 drone annoncé – fourni avec deux caméras 4K

DJI, le premier fabricant mondial de drones, a annoncé la sortie de son dernier drone, le DJI Air 3. Le nouveau drone est doté de deux caméras 4K qui peuvent filmer simultanément, ce qui en réalité un outil puissant pour les photographes et vidéastes aériens. DJI est depuis de nombreuses années à la pointe de l’industrie des drones, et le DJI Air 3 ne fait pas exception à la règle. Le nouveau drone dispose de deux capteurs CMOS 1/1,3 pouce qui prennent en charge un double ISO natif pour une sortie directe de vidéos HDR 4K/60fps à haute fréquence d’images et de photos jusqu’à 48MP. Le drone est conçu pour être compact et léger, ce qui le rend facile à transporter et à utiliser dans différents environnements.

Deux caméras 4K

Les deux caméras 4K du DJI Air 3 sont la fonctionnalité phare du drone. Les caméras sont montées sur une nacelle à 3 axes, ce qui assure la stabilité et permet d’obtenir des images fluides. Les caméras peuvent filmer simultanément, ce qui indique que les utilisateurs peuvent capturer des images sous deux angles différents en même temps. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les cinéastes qui veulent capturer plusieurs perspectives d’une scène.

Durée de vol

Le DJI Air 3 a une durée de vol maximale de 46 minutes. C’est plus long que la plupart des autres drones sur le marché. Cette durée de vol prolongée permet aux utilisateurs de capturer plus de séquences sans avoir à atterrir le drone et à changer de batterie. Le drone dispose également d’une détection d’obstacles omnidirectionnelle, ce qui aide à prévenir les collisions et rend le vol plus sûr.

Design compact et prix

L’un des points forts du DJI Air 3 est son design compact. Le drone pèse moins de 600 g, ce qui le rend facile à transporter et à utiliser dans différents environnements. Le drone est également pliable, ce qui indique qu’il peut être facilement rangé dans un sac à dos ou un autre espace réduit.

Il existe trois configurations différentes du nouveau drone DJI Air 3. Le pack de base comprend une télécommande RC-N2 et une batterie. Cela indique que les utilisateurs auront besoin d’un appareil avec un grand écran et qu’il fonctionnera comme un appareil à écran tactile. Ce modèle de base coûte 1099 $. Les deux autres options sont le Fly More Combo, qui comprend deux batteries, un socle de chargement, un sac de transport solide et plusieurs autres accessoires. Si cette option est livrée avec la télécommande RC-N2, elle coûte 1349 $, mais si elle est livrée avec la télécommande RC 2 avec écran, elle coûte 1549 $. Vous pouvez l’acheter directement auprès de DJI ou dans des stores tiers.

Conclusion

Le DJI Air 3 est un drone puissant conçu pour les photographes et vidéastes aériens. Ses deux caméras 4K et sa durée de vol prolongée en font un outil polyvalent pour capturer des séquences sous différents angles. Le design compact du drone et sa détection d’obstacles omnidirectionnelle le rendent facile à utiliser dans différents environnements. Le DJI Air 3 est un appareil de qualité pour l’imagerie aérienne.

