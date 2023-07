Comment résoudre le problème de connexion du téléviseur Roku à un réseau WiFi

Avec tout ce qui se fait sur Internet, votre smart TV doit pouvoir se connecter à Internet et vous permettre de diffuser vos émissions préférées. Comme c’est le cas avec la technologie, il peut y avoir quelques problèmes ou des choses qui peuvent mal tourner. Lorsque de telles situations se présentent, vous devrez intervenir et résoudre le problème. Donc, si vous êtes quelqu’un qui possède une télévision Roku et ne parvient pas à la connecter au réseau Wi-Fi, vous êtes au bon endroit.

Évidemment, la meilleure solution est d’utiliser le câble Ethernet entre votre routeur et votre téléviseur intelligent alimenté par Roku pour le connecter à Internet. Bien que ce soit une bonne solution, il faut se rappeler que ce n’est pas toujours la meilleure solution, surtout si vous avez une télévision qui n’a pas de port Ethernet. Alors, sans perdre de temps, examinons les solutions de dépannage pour résoudre le problème de la télévision Roku qui ne se connecte pas à Internet.

Résoudre le problème de connexion de la télévision Roku au réseau Wi-Fi

Actuellement, avant de lister les étapes de dépannage pour résoudre le problème de Wi-Fi sur votre télévision Roku, il est bon de savoir pourquoi ce problème se produit en premier lieu.

Mauvaise portée Wi-Fi

Problème avec votre fournisseur de services réseau

Panne temporaire avec la télévision

Comme nous avons une idée approximative de la raison pour laquelle ce problème pourrait se produire, il est temps de jeter un coup d’œil aux différentes solutions de dépannage que vous pouvez suivre pour résoudre ce problème.

Redémarrez votre routeur Wi-Fi et votre télévision Roku

Une des meilleures solutions que quelqu’un peut vous suggérer est d’essayer d’éteindre et de rallumer le dispositif. Bien que cela puisse sembler être une étape de dépannage si simple, elle a prouvé son efficacité la plupart du temps.

Pour éteindre votre téléviseur intelligent Roku, éteignez-le à l’aide de la télécommande, puis débranchez le câble d’alimentation de la prise de courant. Dans le cas du routeur, débranchez le dispositif et gardez-le déconnecté pendant une minute ou deux.

Une fois une minute ou deux passées, vous pouvez brancher en toute sécurité les appareils sur la prise de courant et les allumer. Attendez que votre routeur démarre, puis regardez votre téléviseur se connecter automatiquement à votre réseau Wi-Fi. Ce processus se produit automatiquement. Si la télévision n’est toujours pas connectée, vous voudrez peut-être essayer l’étape suivante.

Votre service Internet est-il en panne ?

Actuellement, la télévision ou tout autre appareil refusera de se connecter à votre Wi-Fi si le service Internet est en panne. Vous pouvez simplement vérifier cela en connectant un autre appareil au réseau Wi-Fi. S’il n’y a pas d’accès Internet ou que votre téléphone n’affiche pas d’accès Internet disponible, il est temps d’appeler votre fournisseur de services réseau et de confirmer qu’il s’agit d’un problème de leur côté. Une fois que les services sont opérationnels, votre téléviseur et vos autres appareils pourront se connecter à Internet.

Réduisez le nombre d’appareils connectés

En fonction du type de routeur que vous possédez, la plupart des anciens routeurs vous permettent de connecter un nombre limité d’appareils à leur réseau. Donc, si vous avez un ancien routeur avec de nombreux appareils connectés, il serait idéal de déconnecter un appareil de votre réseau Wi-Fi, puis de laisser votre téléviseur Roku se connecter automatiquement au réseau. Si le téléviseur Roku peut se connecter au réseau Wi-Fi et a accès à Internet, le routeur peut limiter le nombre d’appareils connectés.

Dans ce cas, vous pouvez vous procurer un routeur plus récent ou demander à votre fournisseur de services Internet de changer votre routeur pour un appareil qui peut connecter beaucoup plus d’appareils à tout moment donné.

Déconnectez et reconnectez votre Roku au réseau Wi-Fi

Si votre réseau Wi-Fi a accès à Internet et que votre téléviseur n’arrive pas à s’y connecter, il est possible que vous ayez changé le mot de passe Wi-Fi du réseau et oublié de mettre à jour le mot de passe sur votre téléviseur Roku. Si tel est le cas, vous pouvez suivre ces étapes pour oublier et vous reconnecter au même réseau Wi-Fi.

Prenez la télécommande de votre téléviseur Roku. Appuyez sur le bouton Accueil pour ouvrir le menu Paramètres de votre téléviseur Roku. Naviguez et sélectionnez l’option Système dans le menu Paramètres.

Sélectionnez Paramètres système avancés et choisissez Réinitialisation de la connexion réseau.

Choisissez Réinitialiser et sélectionnez OK lorsqu’il affiche un message vous demandant si vous souhaitez réinitialiser les paramètres réseau. Le téléviseur Roku redémarrera maintenant et ne sera pas connecté à aucun réseau Wi-Fi.

Actuellement que vous avez fait oublier tous les réseaux Wi-Fi à la télévision, il est temps de la reconnecter à votre réseau Wi-Fi.

Appuyez sur le bouton Accueil de la télécommande de votre téléviseur Roku.

Dans le menu Paramètres, accédez à Réseau et choisissez l’option Sans fil.

Actuellement, sélectionnez Nouvelle connexion Wi-Fi.

Le téléviseur affichera une liste de réseaux Wi-Fi. Choisissez votre réseau Wi-Fi dans cette liste.

Entrez maintenant le nouveau mot de passe pour votre réseau Wi-Fi.

Votre téléviseur Roku sera maintenant connecté à votre réseau Wi-Fi et aura enfin accès à Internet.

Effectuez une réinitialisation de votre téléviseur Roku

S’il n’y a aucun problème avec votre réseau Wi-Fi et que vous pensez que votre téléviseur est victime d’un bug ou d’un problème, il peut être utile d’essayer de réinitialiser votre téléviseur Roku. Voici les étapes à suivre pour réinitialiser votre téléviseur Roku.

Appuyez sur le bouton Accueil de la télécommande pour ouvrir le menu Paramètres. Sélectionnez Système, puis Paramètres système avancés. Choisissez Réinitialisation d’usine, puis sélectionnez Réinitialisation de tout. Vous devrez entrer un code PIN à 4 chiffres qui s’affiche à l’écran. Une fois le code PIN saisi, le téléviseur commencera à formater.

Le processus de formatage peut prendre un certain temps et lorsque celui-ci est terminé, le téléviseur redémarrera et vous pourrez maintenant le configurer pour le connecter au réseau Wi-Fi.

Conclusion

Cela conclut le guide sur la façon de résoudre le problème de votre téléviseur Roku qui ne se connecte pas au réseau Wi-Fi. Cependant, même après avoir suivi les solutions de dépannage, si votre téléviseur ne parvient pas à se connecter au réseau Wi-Fi, il est préférable d’appeler le service client de Roku et de voir ce qui peut être fait. Si votre téléviseur est toujours sous garantie, vous pouvez obtenir un remplacement ou faire réparer gratuitement le téléviseur.

Mais si vous n’avez pas de garantie ou si vous estimez que le prix de la réparation ne semble pas raisonnable, vous pouvez toujours profiter de l’écosystème Roku en vous procurant une clé de diffusion Roku à brancher pour profiter de vos émissions et films. Si vous avez des questions ou des interrogations, n’hésitez pas à les laisser sur nos réseaux sociaux.

Articles connexes :

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :