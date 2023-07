Nintendo Switch overclockée et modifiée pour exécuter des jeux PC modernes

En bref: La Nintendo Switch est sans doute l’une des meilleures consoles portables jamais lancées, et elle devient encore plus polyvalente si vous êtes prêt à prendre les mesures nécessaires pour vous libérer du jardin clos de Nintendo et augmenter sa vitesse de fréquence.

Peu de temps après le lancement de Tears of the Kingdom, Dimitris de Modern Vintage Gamer a publié un article retraçant les efforts visant à accélérer la Switch afin d’obtenir de meilleures performances avec le dernier jeu Zelda. Une récente vidéo du YouTuber Geekerwan va encore plus loin en introduisant un système d’exploitation différent pour débloquer un tout nouvel univers de jeux.

En utilisant un bootloader personnalisé, Geekerwan a pu télécharger une image Android et la flasher sur la console. Alors que certains s’arrêteraient ici et profiteraient de tous les jeux disponibles sur la plateforme Android, Geekerwan a continué en flashant Linux sur la Switch.

En utilisant quelques outils supplémentaires, dont Wine, Box64 et DXVK, le moddeur a pu faire fonctionner des jeux Windows sur la Switch. Réussir à tout faire fonctionner ensemble n’a pas été une tâche facile, mais au final, Geekerwan a réussi.

Comme vous l’aurez deviné, la Switch a du mal à faire tourner des jeux AAA Windows en raison de son hardware dépassé et des nombreuses couches de traduction en place.

Dans Titanfall 2, les performances se situaient entre 15 et 25 images par seconde, bien que des problèmes de son dissuaderaient probablement la plupart des joueurs. Avec des paramètres graphiques normaux en 720p, la Switch ne parvenait qu’à atteindre des taux de rafraîchissement à un chiffre élevé dans Grand Theft Auto V, ce qui le rendait totalement injouable. Dans Devil Mai Cry 5, vous pouvez espérer environ 15 images par seconde au mieux. God of War fonctionne techniquement, mais avec une moyenne de moins de 10 images par seconde, cela vaut peu la peine de s’y attarder.

Alors que Geekerwan a prouvé qu’il est possible de faire tourner des jeux Windows modernes sur la Switch, il n’y a vraiment pas beaucoup de raisons de passer par toutes les étapes nécessaires pour le faire. En bref, la Switch, même avec une accélération significative, n’a pas la puissance nécessaire pour offrir une expérience agréable, même minimale. Si jouer en déplacement est un must, il vaut mieux opter pour l’un des autres nombreux systèmes portables dédiés.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :