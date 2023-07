Les abonnements Instagram sont déployés dans 10 pays supplémentaires, y compris le Brésil, le Canada, le Japon et le Royaume-Unis

Les abonnements Instagram – qui permettent aux créateurs de monétiser en offrant un contenu exclusif aux abonnés payants – sont désormais disponibles dans 10 autres pays.

Instagram propose cinq avantages réservés aux abonnés que vous pouvez offrir, en commençant par des publications exclusives, des stories, des reels et des diffusions en direct…

Les abonnements Instagram

Les abonnements Instagram ont connu un départ un peu lent. Nous en avons entendu parler pour la première fois il y a plus de deux ans, lorsque la société a confirmé travailler sur ce qui était alors connu sous le nom d’histoires exclusives.

Après l’annonce de la nouvelle fonctionnalité Super Follow de Twitter, Instagram emprunte le même chemin et travaille sur une fonction « Stories exclusives » ayant un but similaire […] Instagram a confirmé travailler sur cette fonctionnalité, bien que la société ait refusé de partager des détails spécifiques sur ses projets.

Plus tard cette année-là, nous avons appris qu’il était commercialisé sous le nom d’« abonnements Instagram », avec une gamme de tarifs allant de 0,99 $ à 4,99 $ par mois. Les tests ont suivi en début d’année dernière, et il a finalement été lancé aux États-Unis il y a un peu plus d’un an.

Déploiement dans 10 autres pays

La maison mère Meta a maintenant annoncé que les abonnements Instagram sont disponibles dans les pays suivants :

Australie

Brésil

Canada

France

Allemagne

Italie

Japon

Mexique

France

Royaume-Unis

Le déploiement se fera progressivement au cours des prochaines semaines, avec la promesse de mettre en place d’autres pays « dans les mois à venir ».

Publications, Stories, Reels et Lives des abonnés : Vous pouvez créer des reels, des publications et des stories réservées à vos abonnés. Partagez du contenu exclusif, utilisez des stickers interactifs dans les stories, ou même diffusez en direct uniquement avec vos abonnés payants.

Vous pouvez créer des reels, des publications et des stories réservées à vos abonnés. Partagez du contenu exclusif, utilisez des stickers interactifs dans les stories, ou même diffusez en direct uniquement avec vos abonnés payants. Points forts des abonnés : Vos nouvelles stories exclusives sont automatiquement enregistrées dans un point fort visible uniquement par les abonnés afin qu’ils ne manquent jamais une histoire.

Vos nouvelles stories exclusives sont automatiquement enregistrées dans un point fort visible uniquement par les abonnés afin qu’ils ne manquent jamais une histoire. Diffusion et canaux sociaux des abonnés : Vous pouvez donner à vos abonnés un accès spécial ou des informations dans des canaux réservés aux abonnés.

Vous pouvez donner à vos abonnés un accès spécial ou des informations dans des canaux réservés aux abonnés. Insignes d’abonnés : Vous verrez un insigne d’abonné à côté des commentaires et des messages envoyés par vos abonnés, afin de pouvoir les identifier facilement et leur accorder la priorité d’interaction.

Vous verrez un insigne d’abonné à côté des commentaires et des messages envoyés par vos abonnés, afin de pouvoir les identifier facilement et leur accorder la priorité d’interaction. Chats d’abonnés : Vous pouvez proposer des chats réservés aux abonnés.

Éligibilité

La société indique que cette fonctionnalité sera disponible pour les « créateurs éligibles », mais il n’est pas question d’un quelconque métrique d’engagement à la manière de YouTube. Le guide de l’entreprise se concentre plutôt sur le respect des politiques de monétisation, qui se concentrent principalement sur le respect des lignes directrices communautaires existantes – comme éviter les discours haineux – et s’abstenir d’utiliser des tactiques douteuses pour augmenter ou gonfler les vues.

Il existe quatre catégories interdites :

Désinformation : contenu ayant été jugé faux par un vérificateur de faits indépendant.

contenu ayant été jugé faux par un vérificateur de faits indépendant. Informations médicales trompeuses : contenu contenant des revendications médicales démenties par une organisation d’experts.

contenu contenant des revendications médicales démenties par une organisation d’experts. Drogues : contenu contenant des substances illégales, de la nicotine, des produits pharmaceutiques.

contenu contenant des substances illégales, de la nicotine, des produits pharmaceutiques. Contenu non original : contenu qui est reproduit sans apporter d’améliorations significatives.

Les vidéos doivent également être, eh bien, de vraies vidéos – avec six formats interdits :

Vidéos statiques

Sondages avec des images statiques

Diaporamas d’images

Vidéos en boucle

Montages de texte

Publicités intégrées

Toute forme d’appât à l’engagement est également interdite, comme utiliser des cadeaux pour encourager les abonnements ou les commentaires/likes.

Vérification de l’accès aux abonnements Instagram

Vous pouvez vérifier si vous avez accès en vous assurant que votre application Instagram est à jour, puis en cherchant dans :

Profil > Tableau de bord professionnel > Vos outils > Abonnements

Si l’option est disponible, appuyez sur Démarrer.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :