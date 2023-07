Les présentateurs d’IA menacent-ils les emplois ? Les craintes augmentent avec la nouvelle tendance de diffusion en Inde

En bref: Il y a des craintes que l’IA puisse avoir un impact sur de nombreux emplois, y compris, semble-t-il, les présentateurs de nouvelles. En Inde, des présentateurs IA sont apparus à la télévision pour la première fois en avril, ce qui suscite des inquiétudes selon lesquelles ces présentateurs de nouvelles polyglottes, bon marché et infatigables offrent une meilleure alternative aux entreprises que leurs homologues humains.

Le premier de ces humains générés qui est apparu s’appelait Sana en avril. Selon le South China Morning Post, l’IA lit les faits marquants sur la chaîne de nouvelles en hindi Aaj Tak, appartenant à l’une des plus grandes maisons de médias du pays.

Après l’arrivée de Sana, un autre présentateur de chatbot IA, appelé Lisa, est apparu sur la station de télévision locale est-indienne Odisha TV, lisant les titres dans la langue locale de l’odia.

Lisa pourrait facilement être confondue avec une personne réelle en regardant une image fixe, mais son élocution hachée et monocorde, ses clignements d’yeux inhabituels, ses hoquets d’image et ses mouvements répétés de la main montrent clairement qu’il s’agit d’une IA – elle ressemble à un Max Headroom moderne.

Cependant, la capacité des chatbots à lire les informations 24h / 24 et 7j / 7 sans avoir besoin de faire une pause, à ne pas nécessiter un salaire comme le ferait un humain et à parler de nombreuses langues différentes dans un pays qui en compte 22 officielles suggère que les lecteurs de nouvelles IA pourraient devenir courants en Inde.

Ce ne sont pas seulement l’Inde qui a introduit des présentateurs IA. Ces types d’humains numériques sont particulièrement populaires en Chine, qui a révélé ce qu’elle prétendait être le tout premier présentateur de nouvelles IA en 2018.

D’autres pays d’Asie et du Moyen-Orient, dont l’Indonésie, Taïwan, le Koweït et la Malaisie ont également introduit des présentateurs de nouvelles IA.

On ne sait pas dans quelle mesure l’utilisation de ces intelligences artificielles a affecté les emplois humains. Le propriétaire d’Aaj Tak, India Today, et Odisha TV affirment tous deux que les chatbots sont là pour compléter les présentateurs et journalistes humains, et ne sont pas un substitut aux humains.

« Il s’agit d’une question d’efficacité accrue dans la salle de presse et d’amélioration de la créativité de notre personnel en éliminant les tâches monotones et répétitives. Sana peut parler dans plusieurs langues, passer facilement d’un sujet à l’autre et n’est jamais fatiguée », a déclaré Vivek Malhotra, responsable du marketing et de la stratégie chez India Today.

La prochaine étape consiste à former les chatbots pour participer à des débats télévisés.

L’Inde connaît une adoption rapide de l’IA dans plusieurs industries. Emad Mostaque, PDG de Stability AI, estime que peu de professions seront aussi touchées que les codeurs externalisés du pays, dont la plupart verront leur emploi supprimé d’ici 2025.



