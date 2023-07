Fuites du Ryzen 9 7945HX3D révèlent l’arrivée d’AMD avec le 3D V-Cache sur les ordinateurs portables de gaming.

En contexte : AMD propose déjà les processeurs Ryzen 7045 ‘Dragon Range’ basés sur Zen 4 pour les ordinateurs portables haut de gamme, mais il semblerait que la société travaille maintenant sur les processeurs pour ordinateurs portables Ryzen 7000HX3D avec la technologie 3D V-Cache. Jusqu’à présent, peu de choses étaient connues sur cette gamme, mais une fuite massive cette semaine a apparemment révélé les caractéristiques d’au moins l’un des modèles de la gamme.

D’après un message sur Weibo du leaker ‘Hardware Tea Talk’ (via HXL/Twitter), la puce à venir aura 16 cœurs Zen 4 et 32 threads avec support pour l’overclocking PBO. Elle serait également équipée de 128 Mo de cache L3 3D V-Cache en configuration double-CCD. En comparaison, le Ryzen 9 7945HX standard ne dispose que de 64 Mo de cache L3, bien que le reste des caractéristiques reste identique.

Aucun des leakers n’a révélé davantage d’informations sur la puce à venir, mais un autre utilisateur de Twitter a repéré une liste en ligne d’un ordinateur portable Asus alimenté par un autre processeur de la même famille, dévoilant ainsi certaines informations clés. Selon le tweet de @Olrak29_, l’ordinateur portable de jeu Asus ROG Strix Scar 17 ‘G733PYV-LL045W’ est répertorié chez le site de ventes australien Computer Alliance et sera alimenté par le Ryzen 9 7945HX3D.

La puce serait capable d’atteindre une vitesse de fréquence maximale allant jusqu’à 5,4 GHz et aurait une consommation électrique configurable entre 55W et 75W. Quant à l’ordinateur portable, il promet d’être une bête de jeu, grâce à une carte graphique RTX 4090, 32 Go de mémoire DDR5, un SSD de 2 To, une batterie de 90Wh et un écran IPS de 17,3 pouces avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz. Son prix est fixé à A$5,599 (environ 3 788 $ US), ce qui en réalité un produit de niche destiné à quelques privilégiés.

Cependant, si les informations sont exactes, nous pourrions voir d’autres modèles de la famille 7000HX3D, comprenant des options à 12 et 8 cœurs, comme les Ryzen 7 7745HX3D et Ryzen 9 7845HX3D. Dans ce cas, il pourrait y avoir à l’avenir des ordinateurs portables plus abordables équipés de puces Dragon Range avec la technologie 3D V-Cache.

Pour l’instant, nous n’avons pas de nouvelles sur la date à laquelle AMD dévoilera officiellement la série Ryzen 7000HX3D, mais étant donné que les fuites circulent déjà, il se pourrait que ces processeurs soient bientôt disponibles sur le marché. Cependant, bien que ces deux fuites suggèrent qu’AMD est enfin prêt à introduire sa technologie 3D V-Cache sur les ordinateurs portables, il s’agit ici d’informations non confirmées, donc prenez-les avec des pincettes.



