iPhone 14 Plus battu par le Nothing Phone (2) lors d’un test de vitesse [Vidéo]

Le Nothing Phone (2) est un smartphone Android unique qui est arrivé sur le marché plus tôt ce mois-ci. Vendu à 699 $, il a des spécifications impressionnantes et, en réalité, a même réussi à battre l’iPhone 14 Plus lors d’un test de vitesse.

Mon collègue Ben de Netcost-security.fr a partagé son examen approfondi du Nothing Phone (2) lors de son lancement et l’a trouvé « vraiment bon ».

Alors que le prédécesseur était un smartphone de milieu de gamme, la nouvelle version présente des spécifications matérielles plus puissantes ainsi que des fonctionnalités uniques telles qu’Android 13 minimaliste, des lumières LED personnalisables à l’arrière de l’appareil, deux caméras de 50 MP, et plus encore.

Actuellement, le YouTuber PhoneBuff a mis le Nothing Phone (2) en compétition avec l’iPhone 14 Plus dans un test de vitesse. En dehors du nouveau smartphone Android rivalisant avec le Pixel 7 de Google et d’autres appareils Android similaires, PhoneBuff considère l’iPhone 14 Plus comme le concurrent le plus direct de l’iPhone, les deux ayant un écran de 6,7 pouces, un processeur de génération précédente et des prix plus proches que le flagship iPhone 14 Pro Max par communiqué au Nothing.

Il est important de noter que le Nothing Phone (2) est vendu 200 $ de moins que le prix de départ de 899 $ de l’iPhone 14 Plus. Le nouveau téléphone Android dispose de 12 Go de RAM contre 6 Go sur le 14 Plus et de 256 Go de stockage au lieu de 128 Go.

Alors que ces deux téléphones utilisent des processeurs plus anciens, le Snapdragon 8+ Gen 1 du Nothing est presque un an plus récent que l’A15 Bionic, qui est arrivé pour la première fois en septembre 2021.

C’était une course serrée, mais le Nothing Phone (2) a réussi à remporter les deux premiers tours avec un temps total de six secondes plus rapide que l’iPhone 14 Plus.

Image principale via PhoneBuff

