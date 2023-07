Spotify annonce une augmentation mondiale du prix d’abonnement

Avec l’inflation continue, de nombreux services ont dû faire face à une augmentation de leurs coûts d’exploitation. Ces coûts d’exploitation sont finalement répercutés sur le consommateur, qui voit une hausse des prix sur de nombreux services de streaming. Après que des services comme Netflix, Disney+ et Prime Video aient connu des hausses de prix à travers le monde, Spotify est le dernier à rejoindre cette tendance. Le service de streaming musical populaire, qui compte plus de 200 millions d’abonnés Premium, sera un peu plus cher pour ses utilisateurs.

Spotify a annoncé une augmentation des prix de ses abonnements pour plusieurs pays à travers le monde. Le forfait Premium Single coûtera désormais 10,99 $ aux États-Unis. 10,99 £ au Royaume-Unis. Le forfait Premium Étudiant passera à 5,99 $/€5,99 et atteindra désormais le même prix de 5,99 £ au Royaume-Unis. Le forfait Premium Duo coûtera désormais 14,99 $/€14,99/£14,99 tandis que le forfait Premium Famille coûtera désormais respectivement 16,99 $/€17,99/£17,99. Les nouveaux prix sont déjà affichés sur les pages d’inscription de Spotify. Les abonnés existants auront un mois de grâce pour se préparer à l’augmentation des prix.

Qu’est-ce qui explique l’augmentation des prix ?

Selon Spotify, il y a plusieurs facteurs qui expliquent la décision d’augmenter les prix. Tout d’abord, l’évolution du paysage du marché et le besoin constant d’innovation pour apporter de la valeur aux fans et aux artistes sont les principales raisons qui expliquent cette nouvelle augmentation des prix. Les problèmes économiques mondiaux et l’inflation affectent probablement également la décision de l’entreprise. Pour l’instant, la société n’a pas divulgué d’augmentation de prix pour son plan de streaming sans perte – le Spotify Hi-Fi.

Liste complète des pays concernés par l’augmentation des prix sur Spotify

Vous pouvez voir ci-dessous la liste complète des pays qui seront affectés par l’augmentation des prix. Vous pouvez vous référer au site web régional de Spotify pour obtenir des détails spécifiques sur les nouveaux tarifs. La liste est vaste et inclut les marchés les plus importants pour Spotify. Les pays ci-dessous ont une importante base d’utilisateurs, et l’augmentation des prix peut avoir un impact sur la popularité du service. Après tout, ce ne sont pas seulement les entreprises qui souffrent de contraintes financières. Les utilisateurs doivent également choisir leurs priorités maintenant que les coûts augmentent. Outre Spotify, d’autres services comme Netflix et Disney+ ont également connu des augmentations de prix. Il devient cher de maintenir l’abonnement actif dans la plupart des services.

Andorre

Albanie

Argentine

Autriche

Australie

Bosnie-Herzégovine

Belgique

Bulgarie

Brésil

Canada

Chili

Colombie

Costa Rica

Chypre

Danemark

Équateur

Estonie

France

Finlande

France

Royaume-Unis

Grèce

Guatemala

Hong Kong

Croatie

Indonésie

Irlande

Israël

Islande

Italie

Lituanie

Luxembourg

Lettonie

Monaco

Monténégro

Macédoine du Nord

Malte

Mexique

Pays-Bas

Norvège

Nouvelle-Zélande

Pérou

Portugal

Serbie

Suède

Singapour

Slovénie

Slovaquie

Saint-Marin

Thaïlande

Turquie

États-Unis

Kosovo

L’augmentation des prix peut affecter la base d’utilisateurs de l’entreprise

Spotify est l’un des services de streaming musical les plus populaires offrant un vaste catalogue de musique et d’artistes. Il dispose également de fonctionnalités intéressantes pour aider les utilisateurs à trouver de la musique et à créer des listes de lecture, et propose de nombreuses options de personnalisation pour organiser la musique et créer des listes de lecture pour différents moments. Malgré tout cela, une augmentation des prix suscite toujours des réactions négatives. Pour certains utilisateurs, l’augmentation des prix peut être un facteur déterminant pour décider ou non de conserver leur abonnement actif. Allez-vous rester malgré l’augmentation des prix ?

Conclusion – Est-ce une décision équitable ?

Après analyse, l’augmentation des prix n’est pas vraiment une surprise. Après de nombreuses annonces similaires de services et d’entreprises, Spotify est simplement le dernier à rejoindre cette tendance. D’un point de vue commercial, nous pensons que le service n’avait pas beaucoup le choix. Après tout, avec la hausse des coûts d’exploitation, répercuter cette augmentation sur les consommateurs est l’une des orientations les plus évidentes à prendre. Le temps dira si cela aura un effet contraire quelconque. Cependant, pour certains utilisateurs, partir n’est pas une option. Ils sont « trop » habitués au service, la seule solution est donc d’accepter l’augmentation et de s’adapter.

Actualité mobile et vidéo du moment