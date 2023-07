Le groupe de K-pop NewJeans s’associe à Apple pour un nouveau clip musical tourné avec l’iPhone 14 Pro

Apple fait la promotion de la caméra de l’iPhone 14 Pro dans une série de publicités récentes et la société revient maintenant avec une nouvelle campagne. Mais au lieu d’une publicité régulière, Apple s’est associé au groupe de K-pop NewJeans pour tourner un nouveau clip entièrement avec l’iPhone 14 Pro.

Le nouveau clip de NewJeans a été filmé avec l’iPhone 14 Pro

Pour ceux qui ne connaissent pas, NewJeans est un groupe de filles coréen qui a fait ses débuts en 2022 et est déjà considéré comme l’un des actes K-pop les plus intéressants de notre époque, selon Pitchfork. Depuis lors, le groupe attire beaucoup l’attention de marques comme Gucci, Louis Vuitton, Burberry et Chanel. Actuellement, Apple a également décidé de s’associer au groupe de K-pop.

Vendredi dernier, le groupe a sorti le clip de la chanson « ETA ». Et intéressant, la description de la vidéo sur YouTube mentionne qu’en collaboration avec Apple, « ce clip a été entièrement tourné avec l’iPhone 14 Pro ». AdAge a maintenant confirmé que le clip a été produit par TBWA/Media Arts Lab, l’agence de marketing d’Apple, dans le cadre de la campagne Shot on iPhone.

En plus du clip principal, l’agence a également produit du contenu en coulisses pour les réseaux sociaux mettant en valeur la façon dont le clip a été tourné avec des iPhones. Sur Instagram, le groupe fait la promotion de fonctionnalités telles que le Mode Action – qui applique une super stabilisation aux vidéos – et le Mode Cinéma en résolution 4K, une première pour les modèles d’iPhone 14.

Le clip de 3 minutes a été réalisé par Wooseok Shin et est maintenant disponible sur YouTube. Vous pouvez le regarder ci-dessous:

Ce n’est pas la première fois qu’Apple s’associe à des artistes pour promouvoir l’iPhone. Il y a quelques années, le clip de la chanson « Stupid Love » de Lady Gaga a été tourné avec l’iPhone 11 Pro. Selena Gomez s’est également associée à Apple en 2019 pour sortir des clips musicaux tournés avec l’iPhone.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :