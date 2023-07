watchOS 9.6 est livré avec des correctifs de bugs et des améliorations de sécurité

Deux mois de tests viennent enfin de se terminer. Apple a officiellement publié watchOS 9.6 au public. Ce nouveau logiciel pour Apple Watch est accompagné des dernières mises à jour pour iOS 16.6, iPadOS 16.6, macOS 13.5 et tvOS 16.6. Si vous possédez une Apple Watch, vous pouvez désormais mettre à jour votre montre vers watchOS 9.6.

Apple déploie le nouveau logiciel sur la montre avec le numéro de version 20U73. Pour l’installation, le nouveau logiciel requiert 244 Mo de données. Le nouveau logiciel est disponible pour tous les modèles éligibles d’Apple Watch fonctionnant sous watchOS 9. Comme le nouveau logiciel est disponible pour le public, n’importe qui peut l’installer gratuitement à partir des paramètres de mises à jour système.

En ce qui concerne les fonctionnalités et les changements, Apple propose watchOS 9.6 avec des corrections de bugs et des améliorations de sécurité. Cette fois-ci, Apple n’a pas partagé de notes de publication détaillées, il ne confirme que des correctifs de bugs importants et des mises à jour de sécurité recommandées pour tous les utilisateurs. Nous pouvons donc nous attendre à des améliorations générales du système avec cette mise à jour.

Comment installer la mise à jour de watchOS 9.6

Les propriétaires d’iPhone doivent mettre à niveau vers iOS 16.6 avant d’installer watchOS 9.6 sur l’Apple Watch. Vous pouvez vérifier le nouveau logiciel à la fois sur votre montre ou sur l’application Apple Watch sur votre iPhone. Voici comment mettre à jour votre Apple Watch vers watchOS 9.6.

Tout d’abord, ouvrez l’application Apple Watch sur votre iPhone. Appuyez sur Ma montre. Cliquez ensuite sur Général > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer. Entrez le mot de passe pour confirmation. Appuyez sur Accepter pour accepter les termes et conditions. Une fois terminé, appuyez sur Installer.

Si vous souhaitez encore savoir quelque chose, vous pouvez laisser un commentaire dans la zone de commentaires.

