Spotify coûte maintenant plus cher suite à une augmentation de prix sur les plans Premium

Mise à jour : C’est officiel. « Afin de pouvoir continuer à innover, nous modifions nos prix Premium dans plusieurs marchés à travers le monde », déclare Spotify. « Ces mises à jour nous aideront à continuer à offrir de la valeur aux fans et aux artistes sur notre plateforme ». Histoire originale du 21 juillet ci-dessous.

Spotify a résisté à une augmentation du prix de son abonnement mensuel aussi longtemps que possible. Selon le Wall Street Journal, le service de musique en streaming augmentera son prix aux États-Unis dès la semaine prochaine.

D’après le communiqué, Spotify augmentera son tarif d’abonnement standard de 1 $ la semaine prochaine, faisant passer le coût mensuel de 9,99 $ à 10,99 $.

Le changement de tarif n’affectera que le niveau premium sans publicité. Des dizaines d’autres marchés connaîtront une augmentation de prix « dans les prochains mois », ajoute le communiqué.

Cette augmentation intervient presque un an après qu’Apple Music ait augmenté son prix d’abonnement de 9,99 $ à 10,99 $. Amazon Music et d’autres services de streaming musical ont suivi Apple plus tôt cette année.

Bien que Spotify n’ait pas officiellement annoncé le changement de prix, Apple a invoqué une augmentation des coûts de licence comme raison de l’augmentation d’un dollar par mois :

Le changement sur Apple Music est dû à une augmentation des coûts de licence, et par conséquent, les artistes et les auteurs-compositeurs gagneront plus pour la diffusion de leur musique. Nous continuons également à ajouter des fonctionnalités innovantes qui font d’Apple Music la meilleure expérience d’écoute au monde.

Spotify a également récemment exclu ses abonnés hérités des paiements sur l’App Store, obligeant les abonnés à payer directement Spotify. Cette décision permet de supprimer la part d’Apple et garantit que Spotify reçoit l’intégralité des revenus.

