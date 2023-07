Prise en main de la toute nouvelle application Stocks de l’Apple Watch dans watchOS 10 [Galerie]

Plusieurs applications natives de l’Apple Watch ont été remaniées avec watchOS 10, dont l’application Stocks. Suivez-nous pour découvrir la nouvelle interface utilisateur de l’application Stocks de l’Apple Watch qui offre une expérience plus riche.

watchOS 10 apporte une grande refonte de l’expérience de l’Apple Watch avec une nouvelle interface utilisateur pour les widgets, des fonctionnalités de santé mentale telles que le suivi de l’humeur, de nouveaux cadrans de montre et des redessins arrivant avec les applications natives telles que Weather, Stocks, Home, Maps, Messages, World Clock et Heart Rate.

Apple indique que avec watchOS 10 « les applications redessinées fournissent plus d’informations d’un coup d’œil et il y a de nouvelles façons de naviguer et d’accéder rapidement au contenu ».

Pour rappel, voici l’application Stocks de watchOS 9 avec une interface utilisateur sombre et simple qui ne montre que la vue du jour:

À quoi ressemble l’application Stocks de l’Apple Watch dans watchOS 10

watchOS 10 est désormais disponible en version bêta – mais gardez à l’esprit que si vous l’installez sur votre Apple Watch, il n’y a aucun moyen de revenir à watchOS 9. Pour en savoir plus sur l’installation de la bêta, consultez notre guide.

Lorsque vous lancez la nouvelle application Stocks dans watchOS 10, vous verrez la vue de la liste de vos actions avec celles en hausse en vert et celles en baisse en rouge

Vous pouvez appuyer sur l’icône … dans le coin supérieur droit pour voir le changement de prix, le pourcentage de changement ou la capitalisation boursière à côté du prix de chaque action

dans le coin supérieur droit pour voir le changement de prix, le pourcentage de changement ou la capitalisation boursière à côté du prix de chaque action Faites défiler jusqu’au bas de l’écran principal de l’application Stocks et appuyez sur l’icône + pour ajouter plus d’actions

pour ajouter plus d’actions Touchez une action pour voir la nouvelle interface utilisateur qui propose un arrière-plan vert ou rouge en fonction des performances en temps réel

qui propose un arrière-plan vert ou rouge en fonction des performances en temps réel Avec watchOS 10, touchez 1D dans le coin supérieur droit pour passer entre les graphiques de performance en jour, mois et année

dans le coin supérieur droit pour En regardant une action, vous pouvez faire défiler pour passer entre vos actions enregistrées

Appuyez sur l’icône des trois lignes dans le coin supérieur gauche pour revenir à la vue de liste

Voici à quoi ressemble la nouvelle application Stocks de l’Apple Watch dans watchOS 10:

Voici à quoi ressemblent les nouveaux graphiques d’actions – tout l’arrière-plan devient vert pour les actions qui sont en hausse:

À noter que lorsque vous passez à la vue mois ou année, le prix et le pourcentage de changement affichés en bas restent pour la journée.

Vous pouvez rapidement faire défiler vers le haut ou vers le bas à travers vos actions depuis la vue j/m/a. Et voici à quoi ressemble l’interface utilisateur en rouge lorsque le cours d’une action est en baisse.

Vous pouvez ajouter des actions à votre liste de suivi directement depuis votre Apple Watch en faisant défiler jusqu’en bas de la vue de liste et en appuyant sur l’icône +:

Et votre liste de suivi des actions se synchronise entre l’Apple Watch et l’iPhone. Donc tout ce qui est ajouté depuis l’un ou l’autre apparaîtra sur les deux appareils. L’application Stocks de watchOS 10 et iOS 17 continue d’utiliser Yahoo pour ses données.

Que pensez-vous de la nouvelle application Stocks de l’Apple Watch? Partagez vos réflexions sur nos réseaux sociaux!

