Communiqué : Apple pousse les fournisseurs à développer des écrans d’iPhone vraiment « sans bordure »

Alors que les bordures de l’iPhone se sont considérablement réduites ces dernières années, Apple demande à ses fournisseurs d’en faire encore plus. Selon un nouveau communiqué de la chaîne d’approvisionnement aujourd’hui, Apple pousse Samsung et LG à développer une technologie qui rendrait véritablement les écrans de l’iPhone « sans bordure ».

Le communiqué provient de The Elec, qui indique qu’Apple a demandé à LG Display et Samsung Display de « développer des écrans OLED qui éliminent toutes les bordures avant de l’iPhone ».

Pour cela, Samsung et LG devraient améliorer différents aspects du matériel de l’écran de l’iPhone, notamment l’encapsulation du film mince et le matériel de la caméra sous-écran. « Il s’agit d’une technologie qui nécessite encore du temps avant d’être appliquée à la production de masse, » explique le communiqué.

Le communiqué continue en expliquant qu’Apple s’oppose à l’utilisation des écrans à bords incurvés utilisés par Samsung sur ses smartphones haut de gamme. Dans le cas de Samsung, l’entreprise utilise un « effet loupe » autour du bord de l’écran du téléphone pour le rendre véritablement sans bordure. Apple, cependant, a été « réticent » à adopter cette approche.

Pour réaliser une conception sans bordure sans utiliser un écran incurvé comme celui-ci, il est dit qu’il est possible de courber tous les circuits actuellement dans la zone de la bordure sous l’écran. À ce stade, il faut libérer de l’espace pour l’antenne et résoudre le problème d’interférence.

Les défis pour réaliser un écran sans bordure incluent la technologie de sac de film mince (TFE) et de caméra sous-panneau (UPC). Les sacs de film mince extérieurs du produit devraient être plus minces qu’ils ne le sont actuellement, et les UPC peuvent être fabriquées de manière à ce qu’elles ne soient pas facilement distinguables du reste de l’écran pour améliorer l’immersion de l’utilisateur.