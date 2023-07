Alternative à Adobe Illustrator, Inkscape bénéficie de nouvelles fonctionnalités.

Utilisant le format de fichier SVG standard du W3C, vous pouvez manipuler les formes, les trajets, les textes, les marqueurs, les clones, le mélange d’alpha, les transformations, les dégradés, les motifs et les groupes. Inkscape prend également en charge les métadonnées Creative Commons, l’édition de nœuds, les calques, les opérations de trajet complexes, la vectorisation de bitmap, le texte le long d’un trajet, le texte fluide, l’édition XML directe, et bien plus encore. Il importe des formats tels que JPEG, PNG, TIFF, et d’autres et exporte des formats basés sur des vecteurs ainsi que PNG.

Le but principal d’Inkscape est de créer un outil de dessin puissant et pratique, entièrement conforme aux normes XML, SVG et CSS. Nous visons également à maintenir une communauté d’utilisateurs et de développeurs prospère en utilisant un processus de développement ouvert et axé sur la communauté, et en veillant à ce qu’Inkscape soit facile à apprendre, à utiliser et à étendre.

Performances plus fluides, prise en charge de HiDPI, nouveaux et améliorés effets de chemin en direct et application native pour macOS

Après plus de trois ans de développement, l’équipe est heureuse de lancer la très attendue version 1.0 d’Inkscape dans le monde entier.

Construit avec la puissance d’une équipe de volontaires, cet éditeur de vecteurs open source représente le travail de nombreux cœurs et mains du monde entier, garantissant qu’Inkscape reste disponible gratuitement en téléchargement et en profiter pour tous.

En réalité, les traductions pour plus de 20 des 88 langues ont été mises à jour pour la version 1.0, rendant le logiciel plus accessible aux personnes du monde entier.

Un jalon majeur a été atteint en permettant à Inkscape d’utiliser une version plus récente du logiciel utilisé pour construire l’interface utilisateur de l’éditeur (notamment GTK+3). Les utilisateurs avec des écrans HiDPI (haute résolution) peuvent remercier le travail d’équipe qui a eu lieu lors du Boston Hackfest 2018 pour avoir lancé les mises à jour-GTK.

Performances plus fluides et première application native pour macOS

Cette dernière version est disponible pour Linux, Windows et macOS. Tous les utilisateurs macOS remarqueront que cette dernière version est étiquetée comme ‘aperçu’, ce qui indique que des améliorations supplémentaires sont prévues pour les prochaines versions. Dans l’ensemble, la version 1,0 offre une expérience plus fluide et plus performante sous Linux et Windows, ainsi qu’une meilleure intégration système (plus de XQuartz !) sous macOS.

Tant de nouveautés

Une des premières choses que les utilisateurs remarqueront est une boîte à outils réorganisée avec un ordre plus logique. Il y a de nombreuses nouvelles fonctionnalités améliorées des effets de chemin en direct (LPE). Le nouveau dialogue de sélection LPE recherche est maintenant doté d’une interface très polie, de descriptions et même de la possibilité de marquer des LPE favoris. Les améliorations de performance sont plus perceptibles lors de l’édition d’objets avec de nombreux nœuds, de l’utilisation du dialogue des objets et de la création/destructuration de groupes.

Exportation de PDF avec gestion des couleurs à l’aide de Scribus

Une extension expérimentale d’exportation de PDF a été ajoutée à Scribus. Elle est disponible comme l’un des nombreux formats d’exportation dans les dialogues « Enregistrer sous » et « Enregistrer une copie ».

Pour obtenir un fichier PDF CMJN correct et géré par les couleurs avec du texte converti en courbes correspondant à votre dessin dans Inkscape, vous devez :

avoir Scribus 1.5.x installé (l’exécutable Scribus ne doit pas s’appeler scribus-ng)

avoir activé la gestion des couleurs pour votre document

avoir sélectionné un profil colorimétrique à utiliser pour les couleurs de votre fichier

attribuer toutes les couleurs du document avec le sélecteur de couleur géré par la couleur dans la boîte de dialogue Remplissage et Trait

ne pas utiliser de filtres dans votre dessin (cela inclut le flou)

ne pas utiliser de transparence si vous exportez vers PDF/X-1, PDF/X-3 ou PDF 1.3

ne pas inclure d’images bitmap

ne pas utiliser de marqueurs

ne pas utiliser d’autres fonctionnalités SVG non prises en charge par Scribus

La taille de la page correspond à la taille du document dans Scribus. Lorsque vous ajoutez un débordement, une zone de la largeur donnée en dehors de la zone de la page dans Inkscape sera incluse dans le fichier PDF.

Veuillez tester l’extension et vérifier toujours attentivement le résultat avant de l’envoyer à un service d’impression. Vous pouvez laisser vos commentaires sur ce qui fonctionne/ne fonctionne pas à l’adresse https://inkscape.org/inbox.

Sélecteurs et boîte de dialogue CSS non masqués

La boîte de dialogue Sélecteurs et CSS qui était masquée et étiquetée comme « expérimentale » dans Inkscape 1.0 est maintenant disponible dans le menu Objet.

La boîte de dialogue permet d’ajouter, de supprimer et de modifier les propriétés CSS sauvegardées dans l’attribut « style » d’un élément, ainsi que de styliser les objets du document à l’aide de classes CSS et d’autres sélecteurs CSS. Ces styles supplémentaires sont écrits dans une balise de style dans le document SVG.

Elle peut également être utilisée pour sélectionner tous les objets appartenant à une classe spécifique, de sorte que les utilisateurs pourront à nouveau créer des collections d’objets indépendantes de la structure du document (par exemple, appartenant à différents groupes dans le dessin).

Cette boîte de dialogue remplace la boîte de dialogue Ensembles de sélection qui avait été supprimée pour Inkscape 1.0.

Quoi de neuf

Avec la version 1.3 d’Inkscape, vous trouverez de meilleures performances, plusieurs nouvelles fonctionnalités et une solide série d’améliorations de quelques fonctionnalités existantes.

Nouvelle boîte de dialogue ici.

Cette version est axée sur l’aide aux utilisateurs à s’organiser et à travailler de manière plus efficace avec notre logiciel gratuit et open source d’édition de vecteurs.

En réalité, nos développeurs de projet, la plupart d’entre eux étant des contributeurs bénévoles du monde entier, ont travaillé d’arrache-pied en coulisses sur le code source pour améliorer les performances du logiciel. Certaines tâches de rendu lourdes ont été séparées en interne pour améliorer les performances lors du zoom, du panoramique et de la transformation des objets. Par défaut, Inkscape utilisera désormais la puissance de tous les cœurs de votre ordinateur lorsqu’il rendra les objets, mais vous pouvez également choisir de limiter ses capacités dans les préférences.

Comme toujours, il y a quelques nouvelles fonctionnalités dans cette version, qui ont été testées par les utilisateurs lors de la version bêta.

Merci beaucoup à tous ceux qui ont apporté leur aide pour cette étape importante du processus !

Parmi nos préférées, plusieurs se concentrent sur vous aider à vous organiser et à travailler de manière plus efficace avec Inkscape.

Outil Constructeur de formes

Le nouvel outil Constructeur de formes d’Inkscape permet de réaliser rapidement et efficacement les tâches. Vous apprécierez la vue d’ensemble de toutes les formes et la possibilité de sélectionner plusieurs formes superposées – cliquez, ou cliquez et faites-les glisser. Vos objets conserveront leur couleur originale. Les raccourcis pour cet outil incluent Shift pour passer rapidement entre l’ajout et la suppression de parties. Il y a cependant une mise en garde pour l’outil, car il est encore assez nouveau. Lorsque vous l’utilisez avec des formes courbes, vous pouvez vous retrouver avec des trajets contenant un grand nombre de nœuds. Si vous n’avez pas besoin d’être très précis, utilisez Ctrl+L ou l’effet LPE « Simplifier » pour simplifier le résultat. Cela est prévu d’être corrigé dans une future version d’Inkscape.

Boîte de dialogue des ressources du document

Si vous aimez organiser efficacement vos documents Inkscape, c’est l’outil qu’il vous faut. Parfois, il est essentiel de pouvoir rapidement voir un aperçu des éléments – par exemple, lorsque vous partagez un fichier pour une impression commerciale. Il s’agit d’une liste des ressources contenues dans votre document, y compris les motifs, les filtres, les couleurs, les polices, les symboles, les marqueurs, et bien plus encore.

Collections de polices

Toujours dans l’optique de l’organisation, ce nouveau bouton aide les personnes qui jonglent avec de nombreuses polices à les catégoriser par collections – et à identifier facilement et rapidement quelle(s) police(s) utiliser pour quel contrat, client ou projet personnalisé. Vous pouvez également les organiser par style – cursive, drôle, avec empattement, sans empattement… Une nouvelle icône vous aide à trouver ces collections.

Modèles

Non seulement vous avez accès à une bibliothèque de modèles funky et pratiques dans Inkscape, mais il existe également un nouvel éditeur de motifs qui vous permet de modifier un motif. En plus d’être très utile, c’est aussi amusant à explorer… amusez-vous à jouer avec la forme, la taille et la rotation de ces répétitions. Changez les couleurs pour votre version d’un motif et adaptez également le décalage.

Pour votre organisateur intérieur, les motifs sont maintenant classés par collections ici, afin qu’ils soient plus faciles à retrouver une deuxième fois.

Calques et objet de dialogue

La boîte de recherche est de retour ! Créez et filtrez par nom. L’amélioration de la boîte de dialogue des objets vous permet à nouveau d’utiliser le curseur pour ajuster l’opacité ou le mode de fusion d’un calque, et de faire glisser plusieurs objets pour les masquer ou les verrouiller d’un seul geste ; terminé. Vous apprécierez également les raccourcis pour la navigation et les ajustements – les touches de direction, la barre d’espace et la touche Maj ont toutes des rôles.

Barre d’accrochage persistante

Pour ceux d’entre vous qui utilisent l’accrochage, vous pourrez à nouveau ajuster rapidement les paramètres d’accrochage. Pour ceux d’entre vous qui n’ont pas utilisé cette fonctionnalité, c’est le moment de la tester.

Marges de page et débordements

Lorsque vous préparez votre document pour l’impression (en RGB, bien sûr), vous avez désormais plus de contrôle sur les marges et les débords. Vous remarquerez les nouvelles poignées rondes au milieu des bordures de la page. Il vous suffit de cliquer dessus et de les faire glisser pour définir vos marges. En ce qui concerne la limite rouge de la marge de débordement, vous pouvez la modifier à partir de la barre des contrôles de l’outil, dans un menu déroulant qui vous permet de personnaliser votre document.

Sélection en lasso pour les nœuds

Être un chasseur de nœuds vient de devenir plus facile ! Vous apprécierez de pouvoir maintenir la touche Alt enfoncée et dessiner pour sélectionner des nœuds difficiles à sélectionner avec une sélection rectangulaire.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :