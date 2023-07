Semi-conducteurs et voitures : Un royaume à conquérir

Opinion de l’éditeur: Les semi-conducteurs automobiles passent d’un quasi-anarchie de nombreux fournisseurs indépendants vendant des centaines de versions distinctes à des plateformes alimentant les principaux systèmes des voitures. Une excellente nouvelle pour les grandes entreprises analogiques, si elles parviennent à faire le saut vers le numérique.

Une blague récurrente autour du quartier général de D2D fait référence au contenu en dollars des semi-conducteurs automobiles – c’est le marché du futur et cela le sera toujours. Nous préparons la même slide depuis près d’une décennie montrant une version quelconque de « Les voitures d’aujourd’hui représentent X dollars de semi-conducteurs » et « Les voitures de demain représentent XYZ dollars de semi-conducteurs », vous pouvez remplacer les variables par n’importe quel nombre que vous choisissez.

Bien sûr, de nos jours, il semble que cette future réalité pourrait enfin approcher, donc nous pensons qu’il vaut la peine d’explorer où tous ces semi-conducteurs automobiles iront.

L’auteur invité, Jonathan Goldberg, est le fondateur de D2D Advisory, une société de conseil multifonctionnelle. Jonathan a développé des stratégies de croissance et des alliances pour des entreprises des secteurs de la téléphonie mobile, des réseaux, du jeu et des logiciels.

Notre hypothèse de base – exposée ici – soutient que nous devons penser au développement des semi-conducteurs automobiles en trois phases. Aujourd’hui, la grande majorité des semi-conducteurs présents dans les voitures sont des puces relativement bon marché et presque banalisées, principalement des microcontrôleurs, de la gestion de puissance, des actionneurs et des capteurs. Ces puces sont vendues à quelques dollars chacune. Ce marché est dominé par des entreprises analogiques telles que Texas Instruments, ADI, NXP et d’autres.

Dans un avenir lointain, nous aurons des véhicules autonomes (probablement, peut-être) qui nécessiteront une puissance de calcul importante et des puces vendues à plusieurs centaines de dollars chacune. Ce marché est actuellement dirigé par NVIDIA et de nombreux autres acteurs cherchent leur voie dans le noir. Mais entre les deux, il y a un marché qui émerge actuellement, celui des véhicules numériques ou définis par logiciel, qui nécessitent un traitement avancé pour gérer les divertissements, l’assistance automatisée à la conduite (ADAS) et le « poste de conduite » numérique, avec des puces vendues par dizaines de dollars chacune. Sur ce marché, Qualcomm, Mobileye et de nombreux constructeurs automobiles internes se disputent actuellement la première place.

Bien sûr, la réalité est plus complexe. Nous avons récemment appris qu’une berline de luxe moyenne compte plus de 200 microcontrôleurs, et même une voiture économique peut en avoir plus de 50. Cela donne un premier aperçu de l’ampleur du défi/opportunité. Le PDG de Ford a récemment évoqué les problèmes liés à l’application d’une stratégie cohérente en matière de semi-conducteurs pour toutes ces versions.

Les constructeurs automobiles ont passé les 50 dernières années à décentraliser leurs chaînes d’approvisionnement, s’éloignant de l’intégration verticale qui marquait les 50 premières années de l’histoire de l’industrie. Ce modèle ne fonctionnera pas alors que les logiciels deviennent une part plus dominante de l’industrie. Selon certains critères, Tesla est actuellement le constructeur automobile le plus intégré verticalement, allant jusqu’à concevoir ses propres puces et logiciels.

Les constructeurs automobiles actuels semblent reconnaître l’ampleur de ce problème et beaucoup d’entre eux s’efforcent de prendre une approche plus holistique des semi-conducteurs et de l’informatique. Ils ne feront pas cette transition du jour au lendemain.

Cela n’indique pas la mise en place d’un seul système d’exploitation (OS) pour gérer l’ensemble de la voiture. Cela signifiera plutôt une forme de plateformes intégrées pour chaque système de la voiture – capteurs, commande de mouvement, gestion de puissance, sécurité et sûreté, systèmes intérieurs et de tableau de bord, et probablement quelques autres. Beaucoup de ces plateformes seront probablement subdivisées en zones (par exemple, pour chaque pneu, le moteur, etc.). Les semi-conducteurs de chacune de ces plateformes devront être beaucoup plus étroitement couplés, chacun avec son propre ensemble de logiciels.

Tout cela est une bonne nouvelle pour les fournisseurs de semi-conducteurs actuels. Texas Instruments, NXP et le reste ont maintenant l’opportunité d’ajouter des capacités numériques à leurs puces analogiques et de passer de la vente de puces distinctes à des modules et des cartes complets.

Cela représente une augmentation significative de leur valeur ajoutée et espérons qu’ils pourront tirer parti de cette économie. Bien sûr, cela suppose qu’ils peuvent réellement construire ces fonctions numériques. Pour la plupart des entreprises, c’est un domaine relativement faible et elles peuvent avoir du mal à se dépasser et à maintenir une roadmap numérique loin dans le futur.

