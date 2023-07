Les affichages externes de la voiture Apple pourraient utiliser une technologie haute visibilité pour conseiller les autres usagers de la route.

Une des caractéristiques de Drive.ai, une start-up de voitures autonomes acquise par Apple en 2019, était l’utilisation d’écrans externes destinés à informer les piétons et autres usagers de la route de ce que la voiture était en train de faire. Un nouveau brevet pour des écrans externes de voitures Apple montre comment la société de Cupertino pourrait améliorer cette technologie.

Drive.ai a d’abord équipé ses véhicules de test d’écrans externes en 2016, et les a améliorés en 2018, mais Apple pense qu’il faut faire davantage …

La nécessité d’écrans externes

L’un des défis posés par les voitures autonomes est qu’il peut être difficile pour les autres usagers de la route de juger de leurs intentions.

Avec un conducteur humain, vous pouvez établir un contact visuel pour vérifier s’il vous a vu, et vous pouvez tous les deux utiliser des gestes comme faire signe à un piéton de traverser, ou inviter un autre véhicule à tourner alors que vous attendez. Ou mon stratagème préféré avec un conducteur qui ne semble pas disposé à coopérer : un sourire et un geste de remerciement préventif, ce qui se traduit généralement par le fait qu’il fait ensuite ce pour quoi il a été remercié.

Drive.ai – une start-up spécialisée dans la rétro-fittage de la technologie de conduite autonome sur des véhicules existants – a décidé dès 2016 que la solution à cela était d’équiper des écrans externes, comme l’a expliqué la cofondatrice Carol Reiley à Wired à l’époque.

« Nous devons être capables de communiquer dans toutes les directions, et nous devons être capables de montrer notre intention et d’avoir une conversation avec les autres acteurs de la route », a déclaré Carol Reiley, cofondateur et président de Drive.ai à WIRED en 2016, lorsque l’entreprise commençait à tester des « bannières » montées sur le toit qui pouvaient afficher des messages. Pour la pilote à Frisco, les fourgonnettes Nissan auront des panneaux montés sur tous les côtés pour dire des choses du genre « En attente que vous traversiez », « Se rabattre » et « Passagers qui montent ».

Le brevet d’Apple résout un problème avec ces écrans

Les écrans externes utilisés par Drive.ai fonctionnent bien par faible luminosité, mais peuvent être difficiles à lire en plein soleil. C’est un problème auquel répond un nouveau brevet d’Apple repéré par Patently Apple.

L’écran extérieur peut être régulièrement utilisé dans des conditions diurnes où le niveau de luminosité est très élevé. Si on ne fait pas attention, la forte luminosité du soleil peut réduire le contraste et rendre illisible le contenu de l’écran. Pour préserver le contraste dans un écran extérieur, l’écran peut être recouvert d’un filtre unidirectionnel comprenant un réseau de microlentilles et un masque comportant une pluralité de trous. Le réseau de microlentilles peut focaliser la lumière de l’écran à travers les trous du masque, permettant à la lumière de l’écran d’être visible pour un spectateur. En même temps, le masque peut bloquer la majorité de la lumière du soleil, empêchant les reflets de rendre la lumière de l’écran illisible.