Vente aux enchères pour le tweet NFT de Jack Dorsey d’une offre de 2,9 millions de dollars avec une offre élevée de 1 871 dollars.

Facepalm: Si jamais il y avait une illustration de la chute du marché des NFT, c’est bien celle-ci : le célèbre jeton non fongible montrant le tout premier tweet, de l’ancien PDG Jack Dorsey, qui a coûté 2,9 millions de dollars en 2021, est mis aux enchères. L’offre la plus élevée actuelle est de 1 895 dollars.

Sina Estavi, né en Iran et PDG de Bridge Oracle, une entreprise de cryptomonnaie basée en Malaisie, a acheté le NFT du premier tweet de Dorsey en 2021, pour un montant de 2 915 835,47 dollars lors d’une vente aux enchères.

Mais Estavi n’a pas beaucoup profité de son investissement. Il a essayé de le vendre en 2022 pour une somme incroyablement optimiste de 48 millions de dollars. Malheureusement, l’offre la plus élevée était de 6 231 dollars, soit 99,98 % de moins que ce qu’il espérait.

Malgré cela, Estavi a essayé de vendre à nouveau le NFT sur OpenSea pour 48 millions de dollars en avril de cette année. Cette fois-ci, il a reçu une offre scandaleuse de 280 dollars.

Peut-être souhaitant tourner la page sur sa perte de 2,9 millions de dollars, Estavi a remis le NFT sur le marché OpenSea. La première offre était de 0,002 ETH, soit un peu moins de 4 dollars. Elle est maintenant passée à 1 ETH, soit 1 871 dollars, ce qui laisse penser qu’Estavi va perdre beaucoup d’argent dans cette aventure.

Un autre NFT très médiatisé qui a coûté beaucoup d’argent à son propriétaire est le Bored Ape appartenant à Justin Bieber. Le chanteur a payé 1,2 million de dollars pour le singe #3001 en janvier 2022. Il est maintenant testé à environ 59 000 dollars.

Justin Bieber a acheté ce Bored Ape NFT en janvier 2022 pour 1,31 million de dollars. Aujourd’hui, il vaut 59 090 dollars. pic.twitter.com/nKKDzH3UvP – Watcher.Guru (@WatcherGuru) 3 juillet 2023

Les jetons non fongibles ont connu un moment de gloire en 2021. Un ensemble de 10 000 Bored Ape Yacht Club NFTs a été vendu pour 24,4 millions de dollars, tandis que quelqu’un a payé 69 millions de dollars pour un collage d’art numérique créé par Mike Winkelmann, alias Beeple. Nous avons également vu des célébrités telles que Jimmy Fallon les promouvoir, certaines d’entre elles ayant ensuite été confrontées à des poursuites judiciaires.

Mais l’industrie s’est effondrée en 2022 lorsque TerraUSD et la version de support Luna ont chuté en mai, effaçant près de 1 000 milliards de dollars des marchés de la cryptomonnaie. Les prix ne sont jamais revenus à leurs sommets précédents, et les investisseurs ont subi un autre coup dur lorsque l’échange de cryptomonnaie FTX a implosé, entraînant encore plus de poursuites judiciaires. Depuis lors, de nombreuses entreprises ont abandonné leurs projets de NFT, notamment Ubisoft et Sega, bien que la plupart d’entre elles préfèrent ne pas en parler.



Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :