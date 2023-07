NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 Go Passée au Crible, Évaluée

Aujourd’hui, nous jetons un premier coup d’œil sur la version 16 Go de la très appréciée GeForce RTX 4060 Ti. Il semble que ce soit effectivement le cas, car vous ne cessez de parler de vos sentiments pour la 4060 Ti, et nous ne pouvons pas nous arrêter de la tester, donc nous devons tous l’adorer.

Malgré notre affection pour la RTX 4060 Ti, nous reconnaissons même que 8 Go de VRAM ne sont pas tout à fait suffisants pour une carte graphique de 400 $ au milieu de l’année 2023 [l’ironie est terminée]; idéalement, nous voudrions un minimum de 12 Go, avec 16 Go étant la quantité idéale de mémoire pour un GPU milieu de gamme. Heureusement, NVIDIA l’a pris en compte et est d’accord. Ils ont maintenant sorti un modèle de 16 Go de cette carte graphique, facturant une prime de 100 $ pour 8 Go supplémentaires de VRAM que la carte aurait toujours dû avoir.

Mais pourquoi la RTX 4060 Ti ne comportait initialement que 8 Go de VRAM, et comment NVIDIA a-t-il réussi à doubler ce chiffre pour un total de 16 Go ? Le problème, comme c’est souvent le cas, réside dans le bus mémoire relativement étroit de 128 bits. Les puces mémoire GDDR6 nécessitent un contrôleur mémoire de 32 bits, et avec un bus de 128 bits, cela indique que seulement quatre de ces puces peuvent être utilisées.

Pour obtenir 8 Go, NVIDIA devait utiliser quatre puces de 2 Go double densité. Cependant, pour atteindre une capacité de 16 Go, ils ne peuvent pas simplement utiliser des puces GDDR6 de 4 Go car elles n’existent pas. À la place, ils doivent utiliser la configuration « clamshell » de Micron, ce qui nécessite une refonte complète du PCB.

La configuration « clamshell » permet l’utilisation de deux modules de mémoire sur un seul contrôleur mémoire de 32 bits. Cependant, cette configuration n’autorise pas tous les puces mémoire à être placées sur le côté avant du PCB ; la moitié des puces doivent être positionnées sur le côté arrière, directement adjacentes aux puces sur le côté avant, d’où le terme « clamshell ».

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi la version 16 Go de la 4060 Ti coûte 100 $ de plus que le modèle standard de 8 Go, NVIDIA nous a dit que la méthode « clamshell » d’expansion de la mémoire est assez compliquée et donc coûteuse. Donc, cela, combiné au coût de quatre puces supplémentaires de 2 Go, est la raison pour laquelle ils sont arrivés à cette augmentation de 100 $. Cela nous semble un peu tiré par les cheveux, mais NVIDIA facture 500 $ pour la RTX 4060 Ti 16 Go, et cela va probablement poser un gros problème pour ce produit.

En plus de la VRAM supplémentaire, il n’y a aucune autre différence entre les versions 8 Go et 16 Go de la RTX 4060 Ti. C’est à la fois bon et mauvais. C’est bon dans le sens où elles portent le même nom de produit, elles devraient donc être les mêmes. Cependant, c’est mauvais dans le sens que pour la plupart des jeux d’aujourd’hui, les performances seront les mêmes.

Idéalement, un produit de 400 $ comme la RTX 4060 Ti 8 Go devrait avoir une mémoire VRAM plus grande que celle que nous avions il y a 5 ans sur le GPU GTX 1070 de 380 $. Cela s’explique par plusieurs raisons. Une VRAM suffisante garantit que les jeux les plus récents et les plus performants fonctionnent comme ils le devraient. Bon nombre des jeux nouvellement sortis cette année, tels que The Last of Us Partie 1, fonctionnaient bien sur des cartes graphiques de 16 Go comme la Radeon RX 6800, tandis qu’ils rencontraient des problèmes sur des cartes de 8 Go.

Le jeu a reçu une dizaine de mises à jour et est dans un état bien meilleur maintenant. Cependant, la sortie de jeux non optimisés n’est pas nouvelle. Cela se produit depuis des décennies maintenant et continuera de se produire.

Il est également clair que les jeux vont au-delà de 8 Go de VRAM, car les développeurs de jeux ont déclaré publiquement qu’ils sont fatigués d’optimiser pour les cartes de 8 Go haut de gamme. Les jeux futurs considéreront les cartes graphiques de 8 Go comme des solutions médiocres pour la résolution de 1080p.

Par conséquent, acheter une carte graphique coûteuse aujourd’hui avec seulement 8 Go de VRAM finira presque certainement par une déception. Nous ne voulons pas non plus que les jeux futurs soient freinés ou limités par des cartes graphiques de 8 Go de VRAM. Oui, nous voulons qu’ils fonctionnent bien et s’adaptent bien aux cartes de 8 Go, mais nous voulons aussi voir des paramètres élevés et ultra offrir une expérience visuelle de niveau supérieur avec des textures qui tirent parti de mémoires tampons de 16 Go et plus.

Par conséquent, une version 16 Go de la RTX 4060 Ti est une bonne chose, mais le prix reste un gros problème. En l’état actuel des choses, la carte graphique de génération actuelle la plus abordable de NVIDIA offrant plus de 8 Go de VRAM coûte 500 $. C’est une situation absurde à laquelle nous sommes confrontés en milieu d’année 2023.

Curieusement, NVIDIA semble reconnaître les lacunes de la RTX 4060 Ti. Ils savent que la version de 8 Go est une offre faible à 400 $ – et ils savent que vous le savez, car vous ne l’avez pas achetée. Ils savent aussi que la version de 16 Go est une blague complète et regrettent probablement même de l’avoir fabriquée, comme en témoigne l’absence de programme de test pour le modèle de 16 Go, qu’il soit officiel ou non.

Il n’y a pas non plus de version Founders Edition, et à part l’annonce officielle il y a quelques mois, NVIDIA n’a fait aucune mention de la version de 16 Go. Ce n’est pas seulement NVIDIA qui reconnaît les limites du produit ; leurs partenaires constructeurs en sont tous douloureusement conscients, certains n’ont pas encore sorti de version de 16 Go, et aucun d’entre eux n’a été disposé à nous envoyer un exemplaire.

Nous faisons partie des rares personnes qui en ont commandé une lorsqu’elles ont été mises en vente il y a quelques jours. Nous l’avons récupérée le jour de sa sortie et avons commencé les tests. Étant donné ces circonstances, nous n’avons eu que quelques jours pour tester cet appareil, alors considérez cela comme un aperçu, bien que, pour être honnête, nous pensons avoir appris tout ce dont nous avions besoin grâce aux tests effectués jusqu’à présent.

Un point que nous voulons aborder dans cette revue est la préoccupation selon laquelle un bus mémoire de 128 bits n’est pas suffisant pour utiliser efficacement 16 Go de VRAM. Nous avons beaucoup vu ce commentaire au cours des derniers mois. Nous ne sommes pas sûrs de son origine ni de la théorie exacte, mais la croyance semble être qu’il n’y a tout simplement pas suffisamment de bande passante mémoire pour utiliser efficacement une mémoire tampon de 16 Go.

Commençons donc par regarder cela. Tous les tests de cet article ont été réalisés sur notre système de test Ryzen 7 7800X3D avec 32 Go de mémoire DDR5-6000, en utilisant les derniers drivers d’affichage.

Benchmarks

Voici un aperçu de The Last of Us Partie 1. En utilisant les paramètres de qualité ultra en 1080p, nous avons constaté que le modèle de 16 Go était en moyenne 16 % plus rapide, tandis que les plus bas de 1 % étaient améliorés de jusqu’à 25 %. Cela a entraîné un bond de performance substantiel, obtenant des performances similaires à celles de la 6700 XT.

L’histoire est similaire en 1440p. Ici, le modèle de 16 Go était en moyenne 24 % plus rapide avec une augmentation de 32 % des plus bas de 1 %, ce qui lui permettait de se rapprocher de la 6700 XT.

Nous avons examiné A Plague Tale: Requiem en utilisant les paramètres de qualité ultra mais sans ray tracing activé, ce qui n’excède pas une mémoire tampon de VRAM de 8 Go. Le résultat a été une performance identique entre les modèles de 8 et 16 Go en 1080p. En 1440p, les performances étaient presque les mêmes avec seulement une légère différence de frame.

Cyberpunk 2077 a été testé en utilisant le paramètre de qualité élevée. Ici, le modèle de 16 Go offrait une amélioration modeste des performances. Bien que les plus bas de 1 % aient augmenté de 9 %, le taux de frame moyen est resté globalement constant.

La différence était encore plus faible en 1440p, où le modèle de 16 Go était seulement de 1 à 2 images par seconde plus rapide.

Pourza Horizon 5 a montré une performance identique pour les deux modèles en 1080p et 1440p. Clairement, ce titre n’a pas bénéficié de la VRAM supplémentaire. Actuellement, la plupart des jeux ne demandent pas plus de 8 Go de VRAM.

Dans nos tests de Resident Evil 4 en utilisant le deuxième paramètre le plus élevé, qui réduit considérablement l’utilisation de la VRAM, les versions de 8 et 16 Go de la RTX 4060 Ti ont offert des performances comparables aux deux résolutions testées.

Spider-Man Remastered a montré une légère augmentation des performances avec la VRAM supplémentaire, augmentant le taux de frame moyen de 5 %. Cependant, cette différence n’est pas significative. Nous avons observé des marges similaires en 1440p. Bien que le modèle de 16 Go soit plus rapide, ce n’est pas dans une mesure considérable.

Consommation électrique

La RTX 4060 Ti de 16 Go reste économe en énergie, car doubler la capacité n’augmente que la TDP de 5 watts. Dans certaines situations, avec la VRAM supplémentaire, le GPU peut travailler un peu plus intensément, comme nous l’avons remarqué dans Spider-Man, ce qui fait augmenter la consommation totale du système de 7 %.

Dans Hitman 3, la VRAM supplémentaire n’a pas conduit à une amélioration, entraînant une augmentation précise de 5 watts de la consommation d’énergie.

Résumé des performances

Nous pouvons rapidement examiner nos données moyennes sur 15 jeux. Le modèle de 16 Go n’est en moyenne que 4 % plus rapide. Cela est prévisible car la plupart des jeux que nous avons testés n’ont montré aucune modification des performances.

Nous n’avons observé qu’une amélioration de 3% à 1440p. Encore une fois, la plupart des jeux testés n’ont pas montré un changement significatif des performances. Bon nombre des jeux les plus exigeants ont été testés avec des paramètres de qualité réduits, garantissant des performances satisfaisantes sur des modèles plus grand public.

Conclusion

Voilà, la mémoire tampon de 16 Go fonctionne certainement et rend la RTX 4060 Ti meilleure. Nous sommes convaincus qu’au fil des ans, cette version résistera raisonnablement bien, offrant des performances similaires à celles de la RTX 3070 sans les limitations de la VRAM. Oui, elle a toujours un bus mémoire de 128 bits, mais comme nous l’avons vu dans les exemples gourmands en mémoire, cela n’empêche pas le GPU d’utiliser la mémoire tampon de 16 Go pour éviter les problèmes liés aux performances.

Cependant, le véritable problème avec la RTX 4060 Ti est le prix, qui s’applique aux deux déclinaisons. Le modèle de 8 Go devrait idéalement coûter 300 $ et, idéalement, 350 $ pour la version de 16 Go, ou peut-être 400 $ au maximum – mais c’est actuellement le prix du modèle de 8 Go.

+En d’autres termes, payer 500 $ pour ce qui devrait être la configuration de base de la RTX 4060 Ti est insensé.

Il est également déraisonnable que les joueurs souhaitant plus de 8 Go de VRAM d’un GPU GeForce de génération actuelle doivent dépenser 500 $. Malheureusement, AMD ne semble pas non plus venir à la rescousse. La rumeur actuelle suggère que la Radeon 7700 XT offrira 12 Go et la 7800 XT 16 Go, et que les deux arriveront en septembre. Mais les prix ne seront pas formidables non plus, et nous ne nous attendons pas à ce que la 7700 XT soit un produit inférieur à 500 $, donc le problème actuel de la VRAM continuera.

Quant à la RTX 4060 Ti 16 Go, évidemment ne l’achetez pas au prix actuel – peut-être à 400 $, mais nous ne nous attendons pas à ce qu’elle atteigne ce prix de sitôt. En attendant, cette version de 16 Go de la RTX 4060 Ti nous offrira de nombreuses opportunités de contenu intéressantes au cours des prochaines années. Il sera très intéressant de suivre l’évolution des versions de 8 Go et 16 Go avec les jeux futurs.

Pour l’instant, c’est une carte graphique excessivement chère que vous pouvez ignorer.

