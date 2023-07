Bloomberg : Apple envisage une hausse de prix pour l’iPhone 15 Pro et Pro Max

Apple envisage d’augmenter le prix de l’iPhone 15 Pro et de l’iPhone 15 Pro Max, selon un nouveau communiqué de Bloomberg. Pour rappel, l’iPhone 14 Pro commence actuellement à 999 $ et l’iPhone 14 Pro Max démarre à 1 099 $. Le prix des modèles iPhone 15 et iPhone 15 Plus de gamme inférieure resterait le même.

Dans l’ensemble, la publication indique qu’Apple s’attend à expédier environ le même nombre d’unités d’iPhone 15 que d’iPhone 14, avec un objectif d’environ 85 millions pour cette année civile. Les ventes d’unités stables combinées à une augmentation de prix pour les modèles Pro permettront d’augmenter le chiffre d’affaires global de l’iPhone.

Les expéditions stables représenteront une bonne nouvelle pour les investisseurs AAPL, car cela indique qu’Apple s’attend à ce que la demande des consommateurs pour l’iPhone reste forte au cours du prochain cycle. Une augmentation de prix pour les modèles Pro suggère également une demande des consommateurs résiliente.

Lors d’une conférence téléphonique trimestrielle sur les résultats plus tôt cette année, le PDG d’Apple Tim Cook a suggéré que les clients étaient prêts à dépenser davantage pour obtenir le meilleur iPhone possible : « Je pense que les personnes sont prêts à se donner beaucoup de mal pour obtenir le meilleur qu’ils puissent se permettre dans cette catégorie », a-t-il déclaré. C’était peut-être un indicateur précoce que d’autres augmentations de prix de l’iPhone étaient en discussion.

Selon les derniers communiqués de la rumeur, tous les modèles d’iPhone 15 auront un port USB-C, au lieu du connecteur Lightning.

On s’attend également à ce que les modèles iPhone 15 Pro arborent un nouveau boîtier en titane et une puce A17 de dernière génération basée sur un processus de production de 3 nanomètres. Un nouveau bouton multifonction sur le côté de l’appareil remplacera l’interrupteur de mise en sourdine, similaire au bouton Action de l’Apple Watch Ultra.

De plus, on s’attend à ce que l’iPhone 15 Pro Max soit doté d’une nouvelle lentille périscope sur le module de l’appareil photo arrière, offrant une plage de zoom optique accrue.

Les modèles Pro présenteront également les bordures d’écran les plus fines jamais vues sur un iPhone, grâce à un nouveau processus de production. The Information a précédemment rapporté que la nouvelle conception de bordure fine avait posé des problèmes de production et pourrait entraîner des pénuries d’approvisionnement lors du lancement. Le communiqué de Bloomberg d’aujourd’hui suggère une conclusion moins dramatique : le problème de production sera apparemment résolu dans quelques semaines et « n’aura pas d’incidence notable sur la production globale ».

Apple annoncera officiellement la gamme iPhone 15 lors d’un événement médiatique à l’automne, probablement en septembre, comme le veut la tradition.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :