Près de 70% des joueurs russes piratent à la suite du départ des compagnies occidentales

En bref: Le piratage de jeux vidéo a longtemps été populaire en Russie, mais l’exode des sociétés occidentales du pays suite à son invasion de l’Ukraine a fait exploser cette pratique. En 2022, 69% des joueurs ont déclaré avoir joué à au moins un jeu piraté, tandis que 51% ont admis avoir piraté plus de jeux qu’en 2021.

Une enquête menée par la plateforme russe de développement de jeux en ligne School XYZ (repérée par TorrentFreak) met en évidence l’explosion du piratage après le retrait de nombreux développeurs et éditeurs du marché.

Près de sept joueurs sur dix ont joué à un jeu piraté l’année dernière, tandis que plus de la moitié ont confirmé qu’ils pirataient davantage en 2022 qu’un an auparavant. Environ 20% ont déclaré avoir piraté plus de dix jeux, tandis que 27% ont avoué avoir piraté plus de trois jeux.

Tous les participants n’étaient pas des pirates : 31% ont déclaré n’avoir rien piraté, tous étant contre le piratage. De plus, seulement 7% ont déclaré n’avoir rien acheté par le biais de canaux officiels, ce qui suggère que les autres 93%, même les pirates, avaient acheté au moins un jeu légitimement l’année dernière.

Le piratage de jeux n’est pas un problème nouveau en Russie, qui a envisagé de légaliser le piratage pour éviter les sanctions. Une enquête réalisée en 2019 auprès de 2000 russes par ISET Softvea LLC (via Ars Technica) a révélé que 91% préféraient le contenu piraté dans tous les médias, les jeux crackés se révélant être le type de contenu piraté le plus populaire. Seulement 9% des répondants ont déclaré acheter du contenu exclusivement auprès de sources officielles.

Les Russes ont peu d’options pour acheter des jeux légalement. Microsoft, Ubisoft, Take-Two, EA, Activision, Epic, Sony et Nintendo sont juste quelques-uns des grands noms qui ont arrêté la vente de leurs produits en Russie après l’invasion, mais le problème le plus important a été les entreprises comme Visa, Mastercard et PayPal suspendant leurs services, rendant l’achat de jeux sur les plateformes en ligne beaucoup plus difficile.

Comme de nombreuses technologies modernes, les jeux vidéo jouent un rôle majeur dans le conflit entre la Russie et l’Ukraine. Nous avons vu Counter-Strike: Go être utilisé pour contourner les restrictions médiatiques de Poutine et informer les Russes sur la guerre. Il y a aussi eu l’avertissement de Microsoft concernant les agents russes qui tentent de s’infiltrer dans les communautés de jeux. Du côté hardware, il a été rapporté en avril que l’armée ukrainienne utilisait le Steam Deck pour contrôler des tourelles de mitrailleuses.

