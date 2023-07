Date de sortie, gameplay, configuration requise, précommande et plus encore de EA Sports FC 24

Lorsqu’il s’agit de jeux de sport, tout le monde a un seul studio en tête – EA. Electronic Arts a toujours été connu pour sortir des jeux de sport sélectionnés chaque année. Parmi tous ces jeux, le plus populaire est le football et toute la série FIFA. Cependant, les choses ne se sont pas bien passées entre EA et FIFA, et par conséquent, EA a dû abandonner le titre FIFA de ses prochains jeux de football. Oui, le nouveau jeu de football qui sortira plus tard cette année s’appellera EA Sports FC 24.

Donc, si vous êtes quelqu’un qui aime les jeux de football et qui est intéressé de savoir ce qui attend les fans de ce sport de la part d’EA, vous êtes au bon endroit. Nous examinerons la date de sortie, la bande-annonce, le gameplay et d’autres informations importantes liées au jeu EA Sports FC 24.

EA Sports FC 24 est le remplaçant de la célèbre série FIFA. Avec l’impossibilité d’utiliser le titre FIFA par EA, les fans se demandent si l’expérience de jeu sera la même, s’améliorera, ou se détériorera, pour ainsi dire. Voyons cela.

Date de sortie d’EA Sports FC 24

Le nouveau jeu EA Sports FC 24 a été annoncé par EA le 10 juillet 2023. La bande-annonce d’annonce parle de la façon dont ce sera un nouveau jeu où vous pourrez jouer non seulement avec des équipes masculines mais aussi avec des équipes féminines. La bande-annonce parle également de la possibilité de changer facilement les couleurs de votre maillot, de porter vos maillots préférés et de continuer à jouer au football. Vous pouvez visionner la bande-annonce d’annonce du jeu ici.

Le jeu a été officiellement dévoilé le 13 juillet 2023. C’était un livestream de 25 minutes où le studio a parlé du jeu et de tout ce que vous pouvez attendre de ce jeu de football nouvellement titré. Vous pouvez visionner le livestream ici. En ce qui concerne la date de sortie du nouveau jeu EA Sports FC 24, il devrait sortir le 29 septembre 2023.

Bande-annonce d’EA Sports FC 24

Le nouveau jeu de football est développé par EA Canada et la Roumanie sur le moteur de jeu Frostbite d’EA. La bande-annonce du jeu de football montre comment le jeu utilise la technologie Hypermotion V pour fournir des données en temps réel sur le joueur ainsi que sur le match. Nous voyons également différents joueurs réaliser leurs mouvements de célébration spéciaux après avoir marqué un but sur le terrain. Vous pouvez visionner la bande-annonce d’EA Sports FC 24 en cliquant ici.

Gameplay d’EA Sports FC 24

Ce sera le jeu de football habituel auquel vous avez toujours joué avec EA. Bien qu’il ait une nouvelle marque, il y aura également plus de joueurs, de clubs et une multitude de ligues parmi lesquels vous pourrez choisir et jouer en solo ou avec un ami en mode écran partagé. Vous pouvez facilement choisir parmi plus de 19 000 joueurs différents, tous sous licence, plus de 700 équipes et plus de 80 ligues. Avec EA Sports FC 24, vous pourrez débloquer des paramètres graphiques encore plus avancés qui vous offriront de meilleurs visuels, notamment sur la plateforme PC.

Avec le mode Ultimate Team Evolution du jeu, vous pourrez jouer avec des footballeuses qui pourront rivaliser avec une équipe masculine et vous aurez la liberté de personnaliser les maillots de votre équipe selon vos préférences. En plus de simplement jouer sur le terrain avec votre joueur et votre équipe préférés, saviez-vous que vous pouvez être un manager et construire votre équipe dans le jeu ? Oui, le jeu a également des modes carrière de manager et de joueur spéciaux. Vous pouvez visionner le gameplay détaillé d’EA Sports FC 24 ici.

Modes multijoueurs d’EA Sports FC 24

La bonne partie de la refonte du jeu en tant qu’EA Sports FC, c’est qu’il conservera toujours son mode de jeu en écran partagé classique en ligne. Cela permet à deux joueurs de s’affronter en utilisant le même écran. Bien sûr, il existe également le mode coopératif en ligne où vous pouvez choisir de jouer contre d’autres personnes sur Internet.

Disponibilité d’EA FC 24 sur les différentes plateformes

EA Sports FC sera disponible sur plusieurs plateformes et ne se limite pas seulement au PC. Voici les plateformes sur lesquelles vous pourrez jouer à EA Sports FC 24.

EA FC 24 – Avantages et versions de pré-commande

Le jeu sera disponible en deux versions différentes, la version standard et l’édition ultime. Voyons ce que vous obtenez avec la version standard et la version ultime d’EA Sports FC 24.

Version standard

Entraîneur 5 étoiles disponible à la location dans la carrière de manager

Points de personnalité supplémentaires pour le joueur dans la carrière de joueur

Objets de sélection de joueurs ambassadeurs en prêt (choisissez 1 homme et 1 femme pour 5 matchs)

Jeu de base

Objet de sélection de joueur de couverture en prêt (10 matchs)

Double compatibilité

Emplacement de styles de jeu déverrouillé dans les clubs

Version ultime

4600 points FC

Entraîneur 5 étoiles disponible à la location dans la carrière de manager

Accès anticipé de 7 jours

Accès à la campagne Nike Ultimate Team

Points de personnalité supplémentaires pour le joueur dans la carrière de joueur

Objets de sélection de joueurs ambassadeurs en prêt (choisissez 1 homme et 1 femme pour 5 matchs)

Jeu de base

Objet de sélection de joueur de couverture en prêt (10 matchs)

Double compatibilité

Objet de sélection de joueur Nike Ultimate Team pour 34 matchs d’Ultimate Team

Maillot d’équipe ultime NIKE x EA Sports FC

Objet de joueur Ultimate Team de la semaine

Emplacement de styles de jeu déverrouillé dans les clubs

Le jeu est disponible en précommande dès maintenant sur toutes les plateformes prises en charge.

Configuration requise pour EA Sports FC 24

Les exigences système du jeu ont également été révélées. Voici les exigences système minimales et recommandées que vous pouvez consulter.

Exigences système minimales

OS: Windows 10 64 bits

CPU: Intel Core i5 6600X ou AMD Ryzen 5 1600

RAM: 8 Go

GPU: Nvidia GeForce GTX 1050 Ti ou AMD Radeon RX 570 8 Go

DirectX: Version 12

Stockage: 100 Go

Exigences système recommandées

OS: Windows 10 64 bits

CPU: Intel Core i7 6700 ou AMD Ryzen 7 2700 X

RAM: 12 Go

GPU: Nvidia GeForce GTX 1650 ou AMD Radeon RX 5600 XT

DirectX: Version 12

Stockage: 100 Go

Cela conclut tout ce que vous devez savoir sur le tout nouveau jeu de football EA Sports FC 24 qui devrait sortir dans quelques mois. Bien qu’il soit bon de voir EA faire le meilleur usage du jeu de football sans la marque FIFA, tout dépend maintenant de la façon dont les joueurs pourront s’y adapter et profiter des nouvelles fonctionnalités du nouveau jeu de football.

Êtes-vous un joueur de jeux de sport FIFA ? Qu’en pensez-vous du jeu EA Sports FC 24 ? Faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

