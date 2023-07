Comment réparer les applications qui plantent sur Android : un guide complet

Quand vous installez une nouvelle application sur votre téléphone Android, vous vous attendez à ce qu’elle offre une expérience globale fluide, n’est-ce pas? Parfois, les choses peuvent prendre une mauvaise tournure et vous pouvez être expulsé de l’application pendant que vous l’utilisez. Et c’est à ce moment-là que vous vous demandez comment réparer les applications qui plantent sur Android?

La façon la plus simple de réparer les applications qui plantent sur Android consiste à vider le cache de cette application en particulier. Pour ce faire, vous devez d’abord aller dans les paramètres. Trouvez Stockage et dirigez-vous vers Autres applications. Ensuite, sélectionnez l’application qui plante et appuyez sur Effacer le cache.

Cela dit, vider le cache de l’application n’est pas la seule façon de réparer les applications qui plantent sur Android. Parfois, la méthode de vidage du cache peut ne pas résoudre le problème. C’est à ce moment-là que vous devez passer par les autres techniques pour réparer les plantages d’applications.

Pour simplifier les choses, ce guide couvre toutes les méthodes possibles pour assurer les performances fluides des applications Android. Donc, si vous souhaitez tout savoir, vous devriez aller jusqu’au bout!

Pourquoi les applications plantent-elles sur Android?

Les applications Android peuvent commencer à planter pour plusieurs raisons. Par exemple, cela peut être dû à la perte de connexion WiFi ou de données. De même, les applications peuvent planter si le téléphone n’a pas assez d’espace de stockage ou de RAM pour que l’application traite correctement les tâches.

La surchauffe peut également entraîner des plantages d’applications sur Android. En effet, lorsque votre téléphone chauffe trop, il essaie de refroidir les choses en limitant les performances. Lorsque le processeur ralentit, les applications peuvent ne pas avoir suffisamment de ressources pour fonctionner. C’est à ce moment-là qu’elles vont planter.

D’autres raisons de plantage des applications sur Android incluent un système d’exploitation obsolète, une version obsolète et une incompatibilité.

Comment réparer les applications qui plantent sur Android

Comme mentionné précédemment, il existe plusieurs méthodes que vous pouvez choisir pour résoudre les plantages d’applications sur Android. Explorons chaque méthode en détail pour une compréhension complète du sujet :

1. Redémarrez l’application qui plante

Avant tout, vous devriez redémarrer l’application qui plante sur votre téléphone Android. Cela résoudra les problèmes de bugs dans l’application et fera en sorte que l’application ferme tous les processus en arrière-plan. Les applications Android qui restent ouvertes pendant une longue période peuvent occuper une bonne quantité d’espace dans votre mémoire.

Pour redémarrer une application Android qui plante, vous devez suivre les étapes suivantes :

Touchez l’icône Récent ou faites glisser votre écran d’accueil vers le haut.

Fermez l’application depuis l’onglet Récent.

Ouvrez à nouveau l’application.

2. Redémarrez votre téléphone Android

Si l’application continue de planter après l’avoir redémarrée, il sera temps de redémarrer votre téléphone. Ce processus simple fait beaucoup de merveilles pour que votre téléphone et les applications installées fonctionnent à nouveau normalement.

Par exemple, lorsque vous redémarrez votre téléphone Android, vous allez vider la mémoire cache et réduire la charge sur votre téléphone. Cela résoudra même le problème de surchauffe que votre téléphone Android pourrait rencontrer.

3. Mettez à jour l’application Android

Une autre raison pour laquelle les applications plantent sur Android est à cause de bugs logiciels. Les développeurs d’applications sont généralement prompts à résoudre ces bugs. Et les correctifs sont proposés avec les mises à jour d’applications.

Pour mettre à jour l’application qui plante sur votre téléphone Android, suivez ces étapes simples :

Ouvrez Google Play Store.

Recherchez l’application qui plante sur votre téléphone Android.

Si une nouvelle version est disponible, appuyez sur Mettre à jour.

Laissez l’application se mettre à jour et ouvrez-la.

4. Réinstallez l’application Android

L’application continue-t-elle de planter? Il peut alors y avoir des problèmes avec les fichiers locaux de l’application. Mais vous n’avez pas besoin de vous en préoccuper trop. Tout ce que vous avez à faire est de désinstaller l’application Android et de la réinstaller à nouveau.

Notez que vous devez effacer les fichiers locaux de l’application avant de la désinstaller. Pour ce faire, suivez ces étapes :

Ouvrez les paramètres.

Accédez à Gérer les applications.

Appuyez sur l’application que vous souhaitez désinstaller.

Appuyez sur Effacer les données.

Désinstallez et réinstallez l’application.

À ce stade, vous pourriez être incapable de désinstaller les applications préinstallées sur votre téléphone Android. Vous pouvez utiliser ADB pour cela.

5. Vérifiez la connexion Internet

La plupart des applications Android nécessitent une connexion Internet pour fonctionner correctement. Par exemple, les applications sociales telles que Facebook, Instagram et Twitter. Ces applications peuvent commencer à planter sur Android si votre connexion Internet est instable.

Vous pouvez utiliser différentes applications pour vérifier la stabilité de la connexion WiFi. Sinon, vous pouvez simplement redémarrer le routeur, vous déconnecter du réseau sans fil et vous y reconnecter. Ce processus peut aider à rendre la connexion Internet stable à nouveau.

6. Vérifiez la compatibilité de l’application

Sur Android, il est possible d’installer n’importe quelle application. Peu importe si elle est directement compatible ou non. Mais le problème est que les applications incompatibles ne fonctionnent pas bien sur votre téléphone.

Donc, si l’application Android en question continue de planter après avoir suivi les méthodes ci-dessus, vous devriez vérifier sa compatibilité. Vous pouvez le faire via le Google Play Store. Suivez les étapes :

Ouvrez Google Play Store.

Recherchez l’application.

Appuyez sur l’application.

Faites défiler jusqu’à la section «À propos de cette application».

Vérifiez si elle est compatible avec votre téléphone.

7. Libérez de l’espace de stockage

Si aucune des méthodes ci-dessus n’a fonctionné pour vous, l’application pourrait planter en raison d’un espace de stockage insuffisant. Nous avons un guide complet à ce sujet. Mais si vous êtes pressé, vous pouvez libérer de l’espace de stockage sur votre téléphone Android en utilisant l’application Files de Google.

Actualité mobile et vidéo du moment