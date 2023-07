Quest Pro : Pourquoi Meta a décidé de débrancher

Meta (anciennement connu sous le nom de Facebook) a décidé d’interrompre la production de son casque de réalité mixte haut de gamme, le Quest Pro, afin de se concentrer uniquement sur des expériences VR/AR plus abordables. Cette décision fait suite à des tests mitigées à la sortie du Quest Pro. Avec l’arrivée imminente du Vision Pro d’Apple, Meta a décidé de se concentrer sur la création de casques plus abordables, dont le Quest 3.

L’ascension et la chute du Quest Pro

Meta a lancé le Quest Pro l’année dernière en tant que casque XR professionnel. Il était doté d’un design semi-ouvert pour les applications de réalité mixte et de contrôleurs Touch Pro de haute qualité. À l’époque, il disposait des plus grandes lentilles disponibles sur un casque VR/AR autonome. Mais il présentait également quelques lacunes. Parmi elles, on peut citer une mauvaise vision en temps réel et un bandeau inconfortable. Ce sont ces principales raisons qui ont empêché le casque de devenir un modèle haut de gamme. Les acheteurs potentiels ont également été dissuadés par le prix de départ initial d’environ 1500 dollars.

Face à la concurrence de son propre Quest 3, qui promettait des améliorations significatives, Meta a réduit le prix du Quest Pro de 1000 à 500 dollars. Cependant, cela n’a pas suffi à sauver le casque. Meta aurait averti ses fournisseurs qu’il n’achèterait plus de composants du Quest Pro, et le fabricant Goertek ne produira des unités que jusqu’à épuisement des stocks. De plus, aucun successeur n’est prévu.

Le Vision Pro d’Apple a montré qui était le roi et a enterré les ambitions de Meta. Malgré son prix plus élevé de 3500 dollars, le Vision Pro a suscité l’intérêt des acheteurs intrigués par ses capacités, remettant ainsi en cause l’approche haut de gamme de Meta.

La décision de Meta de mettre fin au Quest Pro s’inscrit dans une évolution plus large de la stratégie de l’entreprise en matière de casques VR/AR. La société prévoit de donner la priorité aux casques moins chers, comme en témoigne le prochain Meta Quest 3. Le Quest 3 est plus fin que son prédécesseur, avec des écrans de résolution supérieure, un processeur plus puissant et des capacités de réalité mixte.

Selon les retours, le Quest 3 aura les mêmes lentilles de haute qualité que le Quest Pro. Cette amélioration devrait faire du Quest 3 un casque XR supérieur.

Il sera disponible le 27 septembre 2023.

