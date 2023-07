Devriez-vous acheter un téléphone avec un dos en verre ou en plastique

Actuellement, il existe une grande variété de smartphones disponibles sur le marché. Alors que des téléphones fabriqués avec différents matériaux ont été produits, la tendance récente s’est orientée vers la production de téléphones avec des dos en verre.

Les téléphones avec des dos en verre ont leurs propres inconvénients, mais nous pouvons dire que le matériau le plus adapté à la production de téléphones est le verre. Jetons un coup d’œil aux avantages du verre, du plastique et du métal pour le corps d’un téléphone.

Métal

Nous avons commencé par le métal car peu de téléphones avec des dos en métal sont actuellement fabriqués. C’est un peu comme un matériau que tout le monde a oublié qu’il était utilisé à l’arrière des téléphones.

Alors que certains iPhones et appareils d’entrée de gamme de différents fabricants Android ont eu des dos en métal par le passé, le métal présente à la fois des avantages et des inconvénients. En raison de son excellente conductivité thermique, le métal permet à la chaleur générée par le processeur du téléphone de se dissiper vers l’arrière en métal, créant ainsi un effet de refroidissement passif. De plus, le métal est un matériau robuste qui résiste à la casse lorsque le téléphone est tombé, contrairement à un dos en verre.

Cependant, les inconvénients du métal comprennent une éventuelle interférence du signal pour le modem du téléphone. Bien que la bonne conductivité thermique soit bénéfique, l’inconvénient de la conductivité thermique du métal est que la température ambiante peut rapidement affecter la température du téléphone.

Par exemple, si vous laissez votre téléphone dehors par une journée ensoleillée, un téléphone avec un dos en métal chauffera probablement plus rapidement qu’un téléphone en plastique, et cette chaleur se répandra dans tout le téléphone. Le froid extrême pose également problème, car la chaleur extrême et le froid ne sont pas bons pour les batteries. De plus, les téléphones en métal ont tendance à se rayer facilement et les rayures sur un dos en métal sont plus visibles que celles sur du plastique ou du verre.

Plastique

Le plastique, en revanche, est en réalité plus avantageux que le métal, et de nombreux téléphones avec des dos en plastique sont actuellement fabriqués. Le plastique n’interfère pas avec les signaux de données mobiles, et ses propriétés de conduction de chaleur ne sont pas aussi importantes que celles du métal, ce qui indique que la température ambiante a un impact minimal sur les composants internes du téléphone.

L’inconvénient des téléphones en plastique est qu’ils peuvent ne pas offrir une sensation très haut de gamme lorsque vous les touchez dans votre main. Néanmoins, le plastique offre une meilleure protection contre les chutes par rapport au verre. Bien que la conductivité thermique plus faible du plastique puisse sembler avantageuse, cela indique également que la chaleur à l’intérieur du téléphone ne peut pas être transférée à l’extérieur, ce qui entraîne un refroidissement plus lent lorsque le téléphone se réchauffe. Le plastique présente à la fois des avantages et des inconvénients, mais c’est l’un des matériaux les moins chers utilisés sur les téléphones, c’est bon pour les batteries des téléphones et c’est bon marché.

Verre

Les téléphones avec des dos en verre sont résistants aux rayures. Alors que les rayures sont très visibles sur le métal et qu’un matériau relativement doux peut rayer un dos en plastique ou en métal, les rayures sur les dos en verre sont moins visibles. Cependant, l’inconvénient d’un dos en verre est sa vulnérabilité à la destruction lorsqu’un téléphone est tombé d’une hauteur, tandis que le métal et le plastique sont plus résilients dans de telles situations.

En fin de compte, un dos en verre offre plus d’avantages pour un téléphone, car il n’interfère pas avec la qualité du signal et a une meilleure conductivité thermique que le plastique. De plus, sa faible conductivité électrique le rend adapté à la charge sans fil, et il offre une apparence plus haut de gamme. Il convient de mentionner que les fabricants de téléphones peuvent créer des téléphones avec différents designs éclatants en utilisant différentes couleurs avec un dos en verre.

L’affirmation selon laquelle le verre est le meilleur matériau pour les téléphones n’est pas seulement la nôtre ; les fabricants de téléphones sont également d’accord. Le dos en verre est le matériau le plus adapté aux téléphones car il n’affecte pas la qualité du signal, a une conductivité thermique supérieure au plastique et une conductivité électrique très faible, ce qui le rend idéal pour la charge sans fil, tout en offrant une apparence plus haut de gamme. Xiaomi, Samsung et Apple proposent donc un dos en verre sur leurs appareils phares.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :