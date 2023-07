Les créateurs de Camera+ lancent la nouvelle application iPhone « Photon » pour la photographie professionnelle.

Si vous êtes un utilisateur de longue date de l’iPhone et que vous aimez la photographie, vous vous souvenez peut-être de Camera+. L’application était l’un des outils iPhone les plus populaires pour prendre des photos avec des contrôles manuels. Actuellement, LateNiteSoft, la société qui a créé Camera+, est de retour avec une nouvelle application appelée Photon – qui est également un outil pour la photographie professionnelle.

Photon est une nouvelle application pour prendre des photos avec des contrôles manuels sur iPhone

Comme décrit par les développeurs, Photon offre « tous les contrôles dont vous avez besoin pour créer de puissantes photos professionnelles ». Tout comme les alternatives existantes telles que Halide et même Camera+ (qui reste disponible sur l’App Store), Photon propose plusieurs options pour ajuster et contrôler manuellement l’appareil photo de l’iPhone avant de prendre des photos.

Les utilisateurs peuvent ajuster précisément la mise au point, l’exposition (avec la vitesse d’obturation et les réglages ISO) et la balance des blancs. Pour rendre vos photos parfaites, Photon offre des outils avancés tels que Focus Peaking, qui met en évidence exactement où l’objectif se concentre. L’application prend également en charge différents formats de photo tels que HEIF, JPEG, ProRAW et RAW.

Pour ceux qui ont un iPhone 14 Pro et un iPhone 14 Pro Max, l’application permet aux utilisateurs de choisir facilement entre des photos de 12 mégapixels et de 48 mégapixels lors de l’utilisation de la lentille grand angle principale. Une autre fonction intéressante de l’application est Session Preview. Avec cette fonctionnalité, les utilisateurs peuvent revoir chaque photo qu’ils ont prise à ce moment-là pour rapidement supprimer celles qui ne semblaient pas bonnes ou partager les meilleures.

Noël Rosenthal, responsable des produits chez LateNiteSoft, a déclaré à TechCrunch que Photon combine plus de 10 ans d’expérience dans le domaine de la photographie en une expérience complètement nouvelle. « Nous avons pris le temps de repenser chaque aspect de l’expérience de prise de vue, en tenant compte de tous les commentaires que nous avons reçus et des impacts de tous nos choix passés », a-t-il déclaré.

Essayez-le maintenant

Photon est maintenant disponible sur l’App Store et nécessite un iPhone fonctionnant sous iOS 16 ou une version ultérieure. Bien que vous puissiez le télécharger gratuitement, les contrôles manuels ne sont disponibles que sous forme d’abonnement mensuel de 3,99 $ ou d’abonnement annuel de 19,99 $. Si vous préférez, vous pouvez acheter une licence à vie pour 39,99 $.

