C’est officiel, le Nothing Phone (2) est lancé en Inde aujourd’hui

La semaine dernière, le téléphone Nothing Phone (2) a été dévoilé et est devenu disponible à l’achat aux États-Unis, au Royaume-Unis et au Canada. Il est également disponible depuis quelques jours dans certaines parties de l’Europe. À partir de midi IST aujourd’hui, il sera également possible de l’acheter en Inde via Flipkart. Les fans du téléphone Nothing Phone (2) peuvent également se procurer l’appareil dans certains stores de détail sélectionnés.

Prix du téléphone Nothing Phone (2) en Inde

En Inde, le téléphone Nothing Phone (2) est disponible en deux couleurs : blanc et gris foncé. Il est proposé avec trois options de mémoire – 8 Go de RAM avec 128 Go de stockage vendus pour INR 44 999 ($550/€490). Le modèle avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage est également vendu pour INR 49 999 ($610/€550). Le modèle haut de gamme, qui est fourni avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, est également au prix de INR 54 999 ($670/€600).

Caractéristiques du téléphone Nothing Phone (2)

Le téléphone Nothing Phone (2) est doté d’un écran OLED LTPO FullHD+ de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et est alimenté par le processeur Snapdragon 8+ Gen 1. Il fonctionne sur le système d’exploitation Nothing OS 2, basé sur Android 13, dès sa sortie de la boîte. Le téléphone est équipé d’une batterie de 4 700 mAh compatible avec la charge filaire de 45 W. Il prend également en charge la charge sans fil de 15 W et la charge sans fil inversée de 5 W.

Le téléphone (2) a un dos en verre transparent avec des lumières LED, ce qui lui donne un aspect unique. À l’arrière, il y a deux caméras – un appareil photo principal de 50 MP avec stabilisation optique de l’image (OIS) et un appareil photo ultra grand angle de 50 MP. Pour capturer des selfies et passer des appels vidéo, il y a un appareil photo de 32 MP situé à l’avant du téléphone. Il est également fourni avec Android 13 avec Nothing OS 2.0 en surcouche.

Les autres caractéristiques notables du téléphone Nothing Phone (2) incluent une classification IP54, ce qui indique qu’il est protégé contre la poussière et les éclaboussures d’eau. Il est également équipé d’un lecteur d’empreintes digitales intégré à l’écran pour un déverrouillage sécurisé, de haut-parleurs stéréo pour un son amélioré et de la technologie NFC pour les paiements sans contact et autres fonctionnalités.

Les utilisateurs en Inde peuvent commander le téléphone Nothing Phone (2) aujourd’hui sur Flipkart. L’appareil est également disponible dans certaines boutiques de détail locales en Inde. Par conséquent, si vous ne pouvez pas attendre que Flipkart vous livre votre téléphone, vous pouvez vous rendre dans l’une des boutiques de détail sélectionnées pour effectuer votre achat.

