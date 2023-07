Préparez-vous à payer plus : Google introduit des prix plus élevés pour YouTube Premium et Music

Les services premium de YouTube ont maintenu des prix stables pendant un certain temps. Cependant, Google augmente les prix de YouTube Premium et de YouTube Music. Nous nous attendions à une augmentation des prix pour YouTube Music car d’autres services de streaming musical tels que Spotify et Apple Music ont déjà augmenté leurs prix. Cependant, l’augmentation de YouTube Premium semble inattendue et surprenante.

Nouveaux prix pour YouTube Premium et YouTube Music

La nouvelle de l’augmentation des prix a été rapportée pour la première fois par 9to5Google. Ils ont remarqué les changements sur les pages d’accueil de YouTube pour les services Premium et Music. YouTube Premium coûtera désormais 13,99 $ par mois et YouTube Music coûtera 10,99 $ par mois. Il convient de mentionner que Google n’a pas fait d’annonce officielle concernant la hausse des prix. Il n’est pas clair s’ils le garderont dédié ou s’ils enverront une notification plus formelle plus tard. Un porte-parole de YouTube a commenté qu’ils ont déjà envoyé des e-mails aux utilisateurs aux États-Unis. Les autres régions n’ont pas encore reçu de tels e-mails.

Actuellement, il est incertain de savoir comment les augmentations de prix affecteront les abonnés actuels aux services. Selon 9to5Google, les prix n’ont pas augmenté pour leurs propres plans, ce qui suggère que ceux qui sont déjà abonnés peuvent être « grand-père ». Cela indique qu’ils pourraient continuer à payer les mêmes tarifs qu’ils avaient lorsqu’ils se sont initialement abonnés au service. Cependant, jusqu’à ce que Google fournisse des informations officielles, l’impact exact sur les abonnés actuels reste incertain.

Lorsque vous vous abonnez à YouTube Premium, vous bénéficiez de plusieurs avantages. Vous pouvez télécharger des vidéos pour les regarder hors ligne, profiter d’une expérience sans publicité sur la plateforme, accéder à la lecture en arrière-plan (écouter des vidéos avec l’application réduite ou lorsque l’écran est éteint) et utiliser YouTube Music. De plus, une récente amélioration du service propose une qualité de streaming passant de 1080p standard à 1080p Premium, offrant une qualité vidéo encore meilleure.

Comment l’augmentation des prix affectera-t-elle les abonnements?

L’augmentation des prix pourrait en effet avoir un impact significatif sur certains utilisateurs. Il y a une forte concurrence de la part d’Apple Music et de Spotify qui pourrait également jouer un rôle clé ici. Alors que Spotify propose son service premium à 9,99 $ par mois, Apple Music est proposé au prix de 10,99 $ par mois. Il est important de souligner qu’Apple Music propose également aux utilisateurs 3 mois d’utilisation gratuite avant d’appliquer les premières charges. Cette offre d’Apple pourrait attirer certains utilisateurs de YouTube Music qui pourraient ne pas être trop satisfaits du changement de prix.

Pour obtenir des clarifications, il est important de contacter Google pour déterminer si ces augmentations de prix sont permanentes, comment elles affecteront ceux qui ont des anciens plans et si elles sont spécifiques à certaines régions. Une fois que nous recevrons une réponse de Google, nous mettrons à jour cet article pour fournir des informations précises à nos lecteurs.

Actualité mobile et vidéo du moment