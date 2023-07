Motorola déploie la mise à jour Android 13 pour le Moto G82

Motorola a commencé à déployer la nouvelle mise à jour Android 13 pour le Moto G82. La société a déjà publié de nouveaux logiciels pour les téléphones de la série Edge et un téléphone de la série G, il est maintenant temps pour un autre téléphone de la série G de recevoir la mise à niveau tant attendue vers Android 13. Évidemment, cela s’accompagne d’une multitude de nouvelles fonctionnalités et améliorations. Voici tous les détails sur la mise à jour Android 13 du Moto G82.

Le Moto G82 reçoit le nouveau logiciel avec la version du firmware T1SU33.1-124-6. Comme il s’agit d’une mise à niveau majeure, elle nécessite une grande quantité de données pour le téléchargement. Au moment de la rédaction de cet article, la mise à jour est en cours de déploiement et sera disponible pour tout le monde sous peu. Un utilisateur Twitter, Somdeep Sardar a partagé un tweet du Moto G82 fonctionnant sous Android 13. La mise à jour est actuellement limitée aux utilisateurs du Brésil et confirme également un correctif de sécurité mensuel plus récent – juin 2023.

En ce qui concerne les fonctionnalités et les changements, la mise à jour Android 13 du Moto G82 apporte des fonctionnalités telles qu’un panneau de personnalisation repensé avec le support de palettes de couleurs supplémentaires, un panneau de notifications mis à jour, un lecteur de musique repensé, une prise en charge audio Bluetooth LE, la fonction de langue par application, l’autorisation de notifications d’application, et bien d’autres.

À l’heure actuelle, nous ne sommes pas conscients de la stabilité de la nouvelle mise à jour. Je vous recommande d’attendre quelques jours pour une mise à niveau progressive, puis de l’installer sur votre téléphone, ou si vous êtes pressé, vous pouvez sauvegarder les données importantes avant de l’installer sur votre téléphone.

Si vous utilisez le Moto G82, vous pouvez accéder à Paramètres > Système > Avancé > Mises à jour système et vérifier les nouvelles mises à jour. Comme elle est actuellement en cours de déploiement, vous pouvez attendre quelques jours pour recevoir la notification OTA officielle.

Si la mise à jour n’est pas disponible, vous pouvez attendre quelques jours ou la mettre à jour manuellement. Avant de mettre à jour votre téléphone, assurez-vous de le charger à au moins 50% et de sauvegarder les données importantes.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à laisser un commentaire dans la boîte de commentaires. Partagez également cet article avec vos amis.

