Rapport de croissance de ZTE et Huawei: Nokia et Ericsson sont à la traîne

Malgré les sanctions, les fabricants chinois de hardware de réseau connaissent une croissance significative. La croissance des ventes de ZTE et de Huawei a donné lieu à de très bons retours financiers publiés ces jours-ci.

ZTE, le deuxième plus grand fabricant d’infrastructure réseau, a vu sa hausse de prix de 61% au cours de la dernière année. Il a connu une augmentation de 28,5% du bénéfice d’exploitation et une augmentation de 4,3% des ventes au premier trimestre 2023.

En revanche, les concurrents européens, à savoir Ericsson et Nokia, ont connu un déclin. La valeur de leurs actions a chuté de 30% et 22% respectivement au cours de la dernière année. Le 20 juillet, Nokia a annoncé une baisse de 3% de son chiffre d’affaires au cours des 12 derniers mois. Dans le même temps, les bénéfices ont baissé de 16%. Ericsson, suédois, a enregistré une baisse de 62% du bénéfice d’exploitation, ce qui est encore pire.

La forte baisse de la valeur des actions n’est pas surprenante. Contrairement à la croissance de ZTE et de Huawei, Nokia et Ericsson ont souligné que les résultats financiers sont en ligne avec les attentes. Eh bien, le marché ne partage visiblement pas cette opinion, cependant.

Les données concernant Huawei, une société privée qui n’est pas cotée en bourse, ne sont pas directement comparables à celles des autres dans ce cas. Cependant, Asiatimes rapporte que l’entreprise a conclu 6 000 contrats pour la construction de réseaux 5G et de réseaux IoT privés basés sur la 5G.

Ce qui est plus intéressant, c’est que ces chiffres concernent uniquement le marché chinois. Sur le marché de l’UE, Huawei a plusieurs dizaines de contrats de construction de réseaux 5G. Certains d’entre eux sont déjà construits, mais la majorité sont en cours de construction.

La croissance de ZTE et de Huawei est due à une demande croissante de la technologie 5G en Asie

Les seuls deux pays qui ont interdit Huawei, sous une pression politique évidente de Washington, sont le Royaume-Unis et la Suède. L’Allemagne, en revanche, parle ouvertement de toutes les conséquences qu’une telle décision pourrait entraîner. Le coût du retrait de l’équipement de Huawei de ses réseaux entraînerait des coûts importants. Par exemple, Vodafone Germany a déjà déclaré que son réseau subirait des dommages de plusieurs milliards d’euros.

La baisse du chiffre d’affaires de Nokia et d’Ericsson est principalement due à la demande plus faible des opérateurs pour les réseaux 5G. Cela est le résultat d’une mise en œuvre relativement lente en Occident. De l’autre côté du monde, c’est-à-dire en Asie, l’intérêt est en forte croissance, notamment en Chine, au Japon et en Corée du Sud. La croissance de ZTE et de Huawei est également le résultat direct d’une telle situation. Certains pays voisins signalent également une demande en forte croissance pour les services 5G. L’un des marchés les plus importants est l’Inde, avec sa deuxième plus grande population au monde.

En Chine seule, 700 millions de personnes sont déjà abonnées aux services 5G. De plus, l’objectif de 2,9 millions de stations de base 5G a été atteint avec six mois d’avance. De plus, chaque grande ville en Chine est désormais couverte par un signal 5G. Ce n’est souvent pas le cas dans le reste du monde. La raison d’une telle situation est apparemment une adoption plus lente, causée par de nombreux facteurs.

Il convient de garder à l’esprit la taille des villes chinoises, qui sont plus grandes que celles de l’UE et des États-Unis. Par conséquent, l’impact d’une telle situation est encore plus choquant.

La croissance des réseaux 5G est plus rapide en Asie qu’aux États-Unis et en UE

En Europe, nous pouvons encore constater que les opérateurs peinent à accélérer la technologie 5G. De nombreux réseaux de ce type sont construits sur l’infrastructure 4G existante. Le processus de construction de réseaux 5G autonomes prendra évidemment plus de temps, même si les projets ont commencé en 2019.

Eh bien, nous pouvons toujours blâmer la pandémie, mais il est évident que la Chine, avec des restrictions et des confinements encore plus stricts, a réussi à construire des réseaux 5G beaucoup plus rapidement que les États-Unis et l’UE. La croissance de ZTE et de Huawei montre également qu’il est possible de faire de bonnes affaires même sous la pression des sanctions et des guerres commerciales.

Actualité mobile et vidéo du moment