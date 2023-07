Pitaka lance de toutes nouvelles bracelets de la série Dreamland pour toutes les Apple Watches [Prise en main]

Pitaka a récemment lancé sa série Weaving+ proposant des étuis spécialement conçus où ils collaborent avec des artistes créatifs pour développer des designs uniques en utilisant leurs matériaux en fibre aramide. Ils ont suivi cela avec leur nouvelle série Dreamland pour Apple Watch et Apple Watch Ultra, inspirée par les génies de l’architecture tels que Antoni Gaudi et Ricardo Bofill.

La série Weaving+ de Pitaka

En 2023, PITAKA a lancé une collection d’art passionnante appelée Weaving+. Cette collection, comprenant à la fois des éditions limitées et illimitées (dont « Dreamland » fait partie de la dernière catégorie). Weaving+ n’est pas seulement une extension des produits classiques de PITAKA, c’est une nouvelle énergie créative pour leurs produits. Ils ont collaboré avec des artistes pour tisser des matériaux à haute performance, bouleversant les méthodes traditionnelles de fabrication et ouvrant le monde à l’idée de tissage d’art en pixel. La combinaison du matériau en fibre aramide et du tissage leur permet de créer des looks uniques que je n’avais personnellement jamais vus auparavant. Les images ci-dessous faisaient partie de leur série originale Burning Sunset de la gamme iPhone 15 de la série Weaving+. Absolument magnifique.

Les nouveaux bracelets Apple Watch Dreamland sont extrêmement uniques, et pas seulement à cause de leur apparence. La première chose dont je veux parler est l’expérience de déballage. Quand j’ai reçu le colis par courrier, j’ai remarqué que la boîte était relativement grande par rapport à d’autres emballages de bracelets Apple Watch, mais j’ai découvert qu’il y avait une bonne raison à cela. Lorsque vous ouvrez la boîte, vous trouvez les sections de bracelet réelles, et vous obtenez un Rubik’s Cube qui a été conçu pour correspondre à la marque et à la couleur des bracelets de montre. J’ai trouvé que c’était un petit ajout sympa, qui fait partie de l’emballage normal. Donc si vous êtes fan des Rubik’s Cubes, c’est un bel objet de collection.

Les outils nécessaires pour ajuster la taille du bracelet sont inclus dans l’emballage, ainsi que des connecteurs modifiés que vous pouvez remplacer si vous possédez l’Apple Watch de 42mm plus petite.

Critique pratique

La première chose que j’ai remarquée avec le bracelet est à quel point il est léger, extrêmement léger. Je m’attendais à ce qu’il soit plus lourd car il est disponible en maillons, comme un bracelet en métal, donc j’ai associé les maillons à un métal plus lourd. C’était une belle surprise de sentir à quel point il était léger, car j’aime l’apparence mais je ne veux pas le changer à chaque fois que je pars courir. Le fait que ces bracelets soient fabriqués à partir du même matériau en fibre aramide est ce qui leur confère leur légèreté.

J’ai pensé que le bracelet serait inconfortable à porter pendant le sommeil, mais encore une fois, la légèreté du matériau le rend facile à utiliser pendant le sommeil, lors des entraînements, de la course et simplement pour une utilisation quotidienne normale. La boucle métallique est également très solide, et lorsque vous la fermez, vous avez confiance qu’elle ne va pas se défaire.

Le design lui-même est également unique. Il existe deux variantes différentes : la version « Mosiac » inspirée par Antoni Gaudi et la version « Stairs » inspirée par Ricardo Bofill. Ces deux messieurs sont des architectes de renommée mondiale. Ces deux variantes sont de très bons produits, mais je penche personnellement vers la version Mosiac simplement à cause des couleurs. Mais il s’agit simplement d’une préférence – du point de vue du matériau et de la fonctionnalité, ils sont identiquement bien construits.

Conclusion

En ce qui concerne les bracelets Apple Watch, il existe d’innombrables options et de nombreux prix. En fin de compte, cela dépend des préférences et des situations dans lesquelles vous utiliserez chaque bracelet. Je pense que la nouvelle offre Dreamland de Pitaka donne aux clients un compromis entre un bracelet confortable et léger, et un look et une sensation de qualité. Vous obtenez le look haut de gamme d’un bracelet en maillons, un look unique, ainsi que la polyvalence d’un bracelet de sport grâce à sa légèreté. J’utiliserai le bracelet Mosiac pour l’avenir immédiat.

Ces bracelets sont actuellement disponibles directement sur le site web de Pitaka, et le prix est de 129,99 $. Encore une fois, vous obtenez le bracelet, les outils nécessaires pour ajuster la taille, des maillons supplémentaires et le Rubik’s Cube.

Que pensez-vous de l’apparence et de la sensation de ces bracelets ? Est-ce quelque chose que vous achèteriez ? Avez-vous déjà essayé le matériau en fibre aramide ? Discutons-en sur nos réseaux sociaux !

