Quelle marque de smartphone offre la plus longue période de support

Le processus d’achat d’un smartphone ne doit pas être pris à la légère, car il implique à la fois des coûts financiers et environnementaux. Avec les prix exorbitants des smartphones sur le marché ces dernières années, les consommateurs recherchent légitimement des modèles qui offrent une combinaison de performances et de durabilité. Que ce soit dans une démarche écologique ou pour un meilleur retour sur investissement, les critères de sélection pour l’achat d’un smartphone ne sont pas toujours clairs à comprendre.

L’un des aspects les plus importants à prendre en compte lors de l’achat d’un smartphone est sa durée de vie. Il ne s’agit pas seulement du coût initial de l’appareil, mais aussi de sa longévité. C’est là que le concept de durabilité entre en jeu. La durabilité fait référence à la capacité d’un produit à résister à l’usure et à rester fonctionnel pendant une longue période. Dans le cas des smartphones, cela indique que l’appareil doit être capable de résister à une utilisation quotidienne, aux mises à jour logicielles et aux réparations, tout en fonctionnant correctement au fil du temps.

Smartphones durables

Ces dernières années, de nombreux fabricants de smartphones ont pris conscience de l’importance de la durabilité et de la durée de vie de leurs appareils et ont fait des efforts pour faire connaître leur engagement envers ces valeurs. Des entreprises comme Apple et Fairphone ont fait des progrès significatifs pour s’assurer que la construction de leurs appareils est aussi respectueuse de l’environnement que possible. Cependant, il ne s’agit pas seulement de la construction de l’appareil, mais aussi de sa durée de vie. Le téléphone que vous gardez le plus longtemps est en réalité le choix le plus écologique.

Par conséquent, il est crucial de prendre en compte le nombre de mises à jour logicielles proposées par les fabricants lors de la recherche d’un smartphone durable. Les mises à jour logicielles peuvent prolonger la durée de vie d’un appareil en ajoutant de nouvelles fonctionnalités et en améliorant ses performances. En général, plus un smartphone reçoit de mises à jour, plus il durera longtemps. Par exemple, Apple propose 5 ans de mises à jour logicielles, tandis que Fairphone propose une impressionnante prise en charge logicielle de 7 ans. Samsung, Oppo et OnePlus offrent 4 ans de mises à jour, et Google propose 3 ans de mises à jour.

Il est important de noter qu’il existe une différence entre les smartphones respectueux de l’environnement et les smartphones écologiques. Un smartphone respectueux de l’environnement est conçu pour avoir un impact minimal sur l’environnement lors de sa production et de son utilisation. Un smartphone écologique, en revanche, est conçu pour avoir un impact minimal sur l’environnement tout au long de son cycle de vie, de la production à l’élimination. Bien qu’il existe quelques smartphones sur le marché qui sont respectueux de l’environnement, très peu sont véritablement écologiques.

Ainsi, l’achat d’un smartphone durable nécessite une réflexion approfondie sur plusieurs facteurs, notamment sa durée de vie, ses mises à jour logicielles et son respect de l’environnement. En choisissant un smartphone avec une durée de vie plus longue et plus de mises à jour logicielles, vous pouvez vous assurer que votre investissement durera plus longtemps et aura un impact environnemental moindre. Bien que certains fabricants aient accompli des avancées importantes dans la promotion de la durabilité et de la durabilité, il reste beaucoup de travail à faire pour créer des smartphones véritablement écologiques. En tant que consommateurs, nous pouvons faire la différence en choisissant de soutenir les entreprises qui accordent la priorité à la durabilité et à la durabilité de leurs produits.

La confrontation des marques : durée de vie des principales marques de smartphones

Pour aider les consommateurs à prendre des décisions éclairées, examinons les offres spécifiques de certains fabricants de smartphones de renom en ce qui concerne la durée des mises à jour logicielles qu’ils proposent :

Apple : Établir la norme avec 5 ans de mises à jour logicielles

Apple est connu pour être l’un des meilleurs performers sur le marché mondial des télécommunications en termes de mises à jour logicielles. Mais ils sont également connus pour ne pas être transparents sur leurs mises à jour logicielles. À chaque nouvelle itération d’iOS, Apple spécifie quels modèles sont éligibles à la mise à jour, et la dernière version du système d’exploitation est compatible avec l’iPhone 8, qui a été lancé en 2017.

En plus de leurs mises à jour logicielles, Apple prendra des décisions écologiquement responsables avec ses produits. Par exemple, ils ont récemment supprimé les chargeurs de leurs boîtes d’iPhone afin de réduire les émissions. De plus, Tim Cook a fait de la neutralité carbone une priorité pour Apple et ses fournisseurs. Ces dernières années, Apple a fait des progrès dans le recyclage, notamment avec ses smartphones.

Cependant, malgré leurs avancées, Apple est toujours critiqué pour certains aspects de ses activités. Une telle test concerne leur manque d’accent mis sur la réparation par rapport au recyclage, surtout compte tenu de la diminution de la disponibilité des terres rares, qui sont essentielles à la construction des smartphones. Apple a fait le premier pas pour résoudre ce problème avec son programme de réparation en libre-service aux États-Unis. Néanmoins, si vous en avez les moyens et que vous recherchez un téléphone écologique et durable, l’iPhone est un choix incontournable.

Fairphone : Allant Plus Loin avec 7 Ans de Support Logiciel

Fairphone, un fabricant de smartphones, s’est fait un nom dans l’industrie en donnant la priorité à l’écologie. Ses appareils présentent un dilemme unique pour les acheteurs potentiels, qui doivent choisir entre leurs convictions environnementales et leur désir d’un smartphone moderne. Bien que les appareils Fairphone accusent souvent du retard en termes de versions Android, la société compense en utilisant une quantité importante de matériaux recyclables dans la construction de ses appareils.

Une des caractéristiques les plus remarquables des appareils Fairphone est leur réparabilité. Le Fairphone 4, par exemple, a reçu une note parfaite de 10/10 de la part d’iFixit, un site web qui évalue la réparabilité des appareils électroniques. Cela indique que les utilisateurs peuvent facilement remplacer n’importe quelle composante du téléphone, ce qui en réalité une option plus durable à long terme. De plus, Fairphone propose des mises à jour pour ses appareils, même pour les anciens modèles comme le Fairphone 2, qui est sorti en 2015 et est toujours compatible avec la dernière mise à jour d’Android 10.

Cependant, il est important de noter que les appareils Fairphone peuvent exiger des utilisateurs de faire des concessions significatives en termes de fonctionnalités. Le logiciel n’est pas exempt de défauts, et lors des tests, c’est la principale test adressée au fabricant. Néanmoins, pour les consommateurs qui privilégient la durabilité et la réparabilité, un appareil Fairphone peut être un choix idéal. En utilisant des matériaux recyclables et en offrant des composants réparables, Fairphone ouvre la voie à la création d’une industrie des smartphones plus respectueuse de l’environnement.

Samsung : En Quête de Durabilité avec 4 Ans de Mises à Jour Logicielles

Samsung détient le meilleur suivi logiciel pour la téléphonie Android. Il a dépassé Google. Samsung établit une nouvelle norme avec quatre ans de mises à jour majeures et deux ans de support pour les modèles S23, S22, S21 et les modèles A coûteux, ainsi que pour les téléphones pliables depuis le S22. Les appareils de gamme moyenne comme le Galaxy J et le Galaxy M n’en font pas encore partie. Samsung mérite des éloges pour avoir étendu le support aux appareils de moins de 400 dollars, comme le A54, populaire auprès du grand public.

Sur le plan des produits, Samsung s’est moqué précédemment d’Apple pour avoir supprimé les chargeurs de ses emballages, mais a maintenant suivi son exemple. Les appareils haut de gamme ne sont plus fournis avec des chargeurs supplémentaires, et il est prévu d’étendre cette décision à toutes les gammes. Bien que Samsung doive améliorer la réparabilité de ses appareils, choisir un smartphone Samsung reste une décision avisée pour une meilleure longévité.

Oppo et OnePlus : Au Même Niveau avec 4 Ans de Mises à Jour

L’industrie des smartphones est concurrentielle, avec des entreprises proposant les dernières technologies et fonctionnalités. OnePlus a récemment étendu son support aux téléphones haut de gamme. L’entreprise propose désormais quatre ans de mises à jour majeures et cinq ans de correctifs de sécurité. Cela inclut le OnePlus 11.

Cette décision place OnePlus au même niveau que Samsung, qui a une politique similaire pour ses smartphones haut de gamme. C’est également un pas positif pour OnePlus, car cela démontre l’engagement de l’entreprise à fournir un niveau de service élevé à ses clients.

Cependant, cette décision peut également avoir un inconvénient potentiel. L’avenir de OnePlus et de Samsung en Europe est incertain, car les deux entreprises sont confrontées à une concurrence croissante de la part des fabricants chinois de smartphones, qui sont en mesure d’offrir des fonctionnalités similaires à un prix inférieur. Cela pourrait rendre difficile pour OnePlus et Samsung de maintenir leur part de marché dans la région.

Dans le cas d’Oppo, qui a bénéficié de son association avec OnePlus, l’entreprise a également annoncé qu’elle offrirait quatre ans de mises à jour majeures pour ses smartphones. Actuellement, le ColorOS 13 d’Oppo, qui est basé sur Android 13, est déployé sur ses appareils, y compris le récent Oppo Find N2 Flip. Cette décision s’inscrit dans le cadre des ambitions écologiques à long terme d’Oppo, que l’entreprise a clairement exprimées. Dans le cadre de ces ambitions, Oppo s’est associé au label environnemental Eco Rating et se concentre sur la remise en état de ses appareils.

Cependant, il reste encore du travail à faire en termes de mise en œuvre de pratiques durables pour ces entreprises. Bien qu’Oppo et OnePlus aient tous deux exprimé leurs ambitions écologiques, ils n’ont pas encore pleinement mis en œuvre un plan pour se conformer à ces objectifs. Par exemple, les chargeurs de téléphone sont toujours inclus dans les boîtes, et tous les matériaux utilisés dans le processus de fabrication ne sont pas certifiés 100% respectueux de l’environnement. Il reste donc encore beaucoup à faire pour rendre ces entreprises véritablement durables.

Google : Proposant 3 Ans de Mises à Jour

Le fabricant des gammes Pixel 7 et Pixel 7 Pro, ainsi que du Pixel 6, propose trois ans de mises à jour majeures et cinq ans de correctifs de sécurité, ce qui est moins généreux que ce que l’on attendrait du propriétaire d’Android. Cela devient encore plus apparent lorsque l’on compare à la performance supérieure de Samsung, Oppo et OnePlus.

De plus, l’entreprise a choisi de s’associer à iFixit pour vendre des versions détachées pour ses téléphones haut de gamme. Le Pixel 6 a un indice de réparabilité de 6,4/10, tandis que la version Pro a un indice de 6,3/10. Cependant, Google a fait d’importantes améliorations dans la prochaine génération, car le Pixel 7 a un indice de réparabilité de 7,2/10 et le Pixel 7 Pro, de 7,1/10.

Tout comme Apple, Google met également l’accent sur son impact carbone en utilisant des matériaux recyclables pour donner à chaque appareil une seconde vie. Cela se manifeste par sa décision d’exclure les chargeurs des boîtes des nouveaux appareils.

Autres fabricants de smartphones Android

Les fabricants Android diffèrent dans leurs efforts de mises à jour logicielles. Vivo, une marque chinoise, offre trois ans de support pour les appareils de la gamme X. Les gammes Y et V bénéficient de deux mises à jour majeures et de trois ans de correctifs de sécurité. Xiaomi, un acteur majeur des ventes, propose trois mises à jour majeures sur quatre ans pour les appareils 11T et 11T Pro. Bientôt, tous les appareils haut de gamme de Xiaomi auront droit à la même prise en charge des mises à jour.

En revanche, realme ne se comporte pas bien à cet égard. Le nombre d’années de support logiciel varie selon la gamme de produits. Le realme GT bénéficie de deux versions d’Android et de trois ans de mises à jour de sécurité. Tandis que les gammes inférieures peuvent ne recevoir qu’une version d’Android et deux ans de mises à jour. Le Edge 20 de Motorola, un appareil haut de gamme, bénéficie de deux mises à jour majeures d’Android et de deux ans de mises à jour de sécurité. Et il est peu probable que tout autre appareil de son catalogue bénéficie de plus de deux ans de suivi.

Est-il important d’acheter un smartphone avec une longue période de support logiciel ?

Il y a plusieurs avantages à acheter un smartphone avec une longue période de support logiciel. Cela comprend :

Sécurité : Les mises à jour logicielles incluent souvent des correctifs de sécurité qui protègent votre téléphone contre les derniers logiciels malveillants et vulnérabilités. En maintenant votre téléphone à jour, vous pouvez contribuer à garantir qu’il est aussi sécurisé que possible.

Les mises à jour logicielles incluent souvent des correctifs de sécurité qui protègent votre téléphone contre les derniers logiciels malveillants et vulnérabilités. En maintenant votre téléphone à jour, vous pouvez contribuer à garantir qu’il est aussi sécurisé que possible. Performances : Les mises à jour logicielles peuvent également améliorer les performances de votre téléphone. C’est parce qu’elles incluent souvent des corrections de bugs et des optimisations de performance. Par conséquent, votre téléphone fonctionnera plus facilement et plus efficacement après avoir reçu une mise à jour logicielle.

Les mises à jour logicielles peuvent également améliorer les performances de votre téléphone. C’est parce qu’elles incluent souvent des corrections de bugs et des optimisations de performance. Par conséquent, votre téléphone fonctionnera plus facilement et plus efficacement après avoir reçu une mise à jour logicielle. Fonctionnalités : Les mises à jour logicielles peuvent également ajouter de nouvelles fonctionnalités à votre téléphone. Cela indique que vous pouvez continuer à profiter des dernières fonctionnalités et fonctionnalités. Même après que votre téléphone ait été sur le marché pendant quelques années.

Les mises à jour logicielles peuvent également ajouter de nouvelles fonctionnalités à votre téléphone. Cela indique que vous pouvez continuer à profiter des dernières fonctionnalités et fonctionnalités. Même après que votre téléphone ait été sur le marché pendant quelques années. Compatibilité : Les mises à jour logicielles peuvent également aider à garantir que votre téléphone est compatible avec les dernières applications et services. C’est important car si votre téléphone n’est pas à jour, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser les dernières applications ou services.

Les mises à jour logicielles peuvent également aider à garantir que votre téléphone est compatible avec les dernières applications et services. C’est important car si votre téléphone n’est pas à jour, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser les dernières applications ou services. Valeur de revente : Les smartphones avec une longue période de support logiciel ont tendance à conserver une meilleure valeur que ceux avec une période de support plus courte. C’est parce que les acheteurs sont plus susceptibles de s’intéresser à un téléphone qui continuera à recevoir des mises à jour logicielles pendant plusieurs années.

Risque réduit d’obsolescence : À mesure que la technologie progresse, les anciens smartphones peuvent devenir obsolètes. Cela indique qu’ils peuvent ne pas être en mesure d’exécuter les dernières applications ou services. Ou ils peuvent être plus vulnérables aux menaces de sécurité. En achetant un téléphone avec une longue période de support logiciel, vous pouvez réduire le risque que votre téléphone devienne obsolète.

À mesure que la technologie progresse, les anciens smartphones peuvent devenir obsolètes. Cela indique qu’ils peuvent ne pas être en mesure d’exécuter les dernières applications ou services. Ou ils peuvent être plus vulnérables aux menaces de sécurité. En achetant un téléphone avec une longue période de support logiciel, vous pouvez réduire le risque que votre téléphone devienne obsolète. Expérience utilisateur améliorée : Les mises à jour logicielles peuvent souvent améliorer l’expérience utilisateur d’un smartphone. Cela peut inclure l’ajout de nouvelles fonctionnalités, l’amélioration des performances ou la correction de bugs. En maintenant votre téléphone à jour, vous pouvez vous assurer que vous bénéficiez de la meilleure expérience utilisateur possible.

Les mises à jour logicielles peuvent souvent améliorer l’expérience utilisateur d’un smartphone. Cela peut inclure l’ajout de nouvelles fonctionnalités, l’amélioration des performances ou la correction de bugs. En maintenant votre téléphone à jour, vous pouvez vous assurer que vous bénéficiez de la meilleure expérience utilisateur possible. Tranquillité d’esprit : Savoir que votre téléphone continuera à recevoir des mises à jour logicielles pendant plusieurs années peut vous donner la tranquillité d’esprit. Cela indique que vous pouvez être sûr que votre téléphone sera sécurisé, performant et compatible avec les dernières applications et services pendant des années à venir.

En fin de compte, il y a de nombreux avantages à acheter un smartphone avec une longue période de support logiciel. Si vous recherchez un téléphone qui durera plusieurs années, vous devriez certainement envisager un téléphone avec une longue période de support logiciel.

Il est important de noter que la durée du support logiciel peut varier en fonction du modèle de téléphone spécifique. Il est donc toujours préférable de vérifier auprès du fabricant pour connaître la durée pendant laquelle ils prennent en charge leurs téléphones avant de faire un achat.

C’est une décision personnelle d’acheter un téléphone avec un support logiciel prolongé. Si vous voulez un téléphone qui dure des années et offre la meilleure expérience, choisissez-en un avec un support logiciel prolongé.

Voici quelques éléments supplémentaires à prendre en compte lors du choix d’un smartphone avec une longue période de support logiciel :

La marque du téléphone : Certaines marques, comme Apple et Google, sont réputées pour offrir un support logiciel prolongé pour leurs téléphones.

Certaines marques, comme Apple et Google, sont réputées pour offrir un support logiciel prolongé pour leurs téléphones. Le modèle de téléphone spécifique : La durée du support logiciel peut varier en fonction du modèle de téléphone spécifique. Il est donc toujours préférable de vérifier auprès du fabricant pour connaître la durée pendant laquelle ils prennent en charge leurs téléphones avant de faire un achat.

La durée du support logiciel peut varier en fonction du modèle de téléphone spécifique. Il est donc toujours préférable de vérifier auprès du fabricant pour connaître la durée pendant laquelle ils prennent en charge leurs téléphones avant de faire un achat. Le système d’exploitation : Le système d’exploitation du téléphone peut également influencer la durée du support logiciel. Par exemple, les téléphones Android reçoivent généralement des mises à jour logicielles pendant une période plus courte que les téléphones iOS.

Conclusion

En conclusion, trouver un smartphone durable est complexe. Cela implique de prendre en compte l’écologie, les mises à jour logicielles et la réparabilité. Les consommateurs peuvent promouvoir la durabilité en choisissant des téléphones respectueux de l’environnement et durables. Les grandes marques comme Apple, Fairphone, Samsung, Oppo, OnePlus et Google ont des efforts écologiques variés. En le sachant, les personnes peuvent choisir des téléphones qui répondent à leurs besoins et soutenir un avenir plus vert.

