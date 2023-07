ChromeOS 115 apporte deux nouvelles fonctionnalités à vos Chromebooks

Il y a plus d’un mois depuis la dernière publication, mais l’attente est terminée. Google a enfin déployé la dernière version de ChromeOS dédiée aux Chromebooks : ChromeOS 115.

Par rapport à son prédécesseur, ChromeOS 115 introduit quelques innovations passionnantes. Bien que le style Material You n’ait pas encore été implémenté, une addition significative est la fonction pour faciliter le réarrangement des fenêtres. Auparavant, les Chromebooks ne disposaient pas de cette fonctionnalité, sauf si vous activiez un drapeau expérimental spécial. Mais maintenant, les utilisateurs peuvent facilement redimensionner les fenêtres en survolant l’icône de redimensionnement de la fenêtre souhaitée avec la souris.

La mise à jour offre quatre options de redimensionnement distinctes : Diviser, Partiel, Complet et Mobile. En en choisissant une, le système ajustera automatiquement la fenêtre en fonction de la disposition choisie. Cette amélioration rend la gestion des fenêtres plus pratique, car les utilisateurs n’ont plus besoin de compter sur les raccourcis clavier ou le glisser-déposer manuel.

ChromeOS 115 : Les dernières innovations enfin disponibles pour les Chromebooks

L’une des mises à jour les plus passionnantes de ChromeOS 115 est l’introduction de la diffusion en continu des applications Android dans le canal stable. Bien que cette fonctionnalité était déjà disponible dans le canal Beta, elle est maintenant accessible à tous les utilisateurs de Chromebook. Pour l’utiliser, vous devez configurer la connexion entre votre Chromebook et votre smartphone dans les paramètres.

Une fois configuré, vous pouvez diffuser presque toutes les applications installées sur votre smartphone vers votre Chromebook. Cela fonctionne parfaitement, et en cliquant sur l’icône Phone Hub, vous pouvez afficher les onglets Chrome récents, les photos récentes et les dernières applications ouvertes sur le smartphone. De plus, une liste complète des applications installées sur votre appareil mobile est accessible et utilisable sur le Chromebook.

Cette addition s’avère particulièrement utile pour les Chromebooks, qui souffrent souvent d’un espace de stockage interne limité. Avec la diffusion en continu des applications Android, les utilisateurs peuvent désinstaller certaines applications sans sacrifier leur utilisation, ce qui libère de l’espace précieux.

Outre ces fonctionnalités excitantes, ChromeOS 115 apporte également toutes les nouvelles fonctionnalités de Chrome 115 aux Chromebooks. Les ajouts notables incluent un mode de lecture intégré sur le bureau, une option « Autoriser cette fois » pour les autorisations de localisation, de caméra et de microphone, une esthétique améliorée pour la fonction Memoire Saver, et des mises à jour automatiques HTTP vers HTTPS lorsque c’est possible.

En conclusion, ChromeOS 115 représente une avancée significative pour les Chromebooks, avec une gestion améliorée des fenêtres et la fonctionnalité tant attendue de diffusion en continu des applications Android. La dernière mise à jour intègre également toutes les nouvelles fonctionnalités de Chrome 115, en en faisant une mise à niveau complète et précieuse pour les utilisateurs de Chromebook. Comme toujours, si d’autres mises à jour ou fonctionnalités sont révélées, nous vous tiendrons informés. Restez à l’écoute pour plus de développements passionnants sur ChromeOS !

Les principales fonctionnalités de ChromeOS par rapport aux autres systèmes d’exploitation :

Simplicité : ChromeOS est conçu pour être simple et facile à utiliser. Il n’est pas nécessaire d’installer de logiciels ou de drivers, et les mises à jour sont automatiques. Cela en réalité un excellent choix pour les personnes qui ne sont pas à l’aise avec les systèmes d’exploitation complexes.

Les Chromebooks ont généralement une longue durée de vie de batterie, vous pouvez donc les utiliser toute la journée sans vous soucier de tomber en panne. Portabilité : Les Chromebooks sont légers et portables, vous pouvez donc les emporter facilement partout où vous allez.

Si vous recherchez un nouveau système d’exploitation, je recommande d’essayer ChromeOS. C’est un excellent choix pour les personnes qui veulent une expérience informatique simple, sécurisée et rapide.

