Vivo Y27 lancé – Un appareil de milieu de gamme aux caractéristiques impressionnantes

Le Vivo Y27 a enfin été lancé dans plusieurs marchés. Le smartphone dispose d’une puce de milieu de gamme excellente, d’une configuration d’appareil photo impressionnante et d’un grand écran. Il est également disponible dans plusieurs options de couleur attrayantes.

Vous pouvez obtenir tout cela pour seulement INR 14999 en Inde, soit environ 185 $, et MYR 699, soit environ 155 $. À ce prix, le Vivo Y27 n’a pas vraiment beaucoup de concurrence, surtout avec de telles caractéristiques impressionnantes.

Principales caractéristiques du Vivo Y27

A l’avant, le Vivo Y27 est doté d’un écran de 6,64 pouces. Il s’agit d’un écran IPS avec une résolution Full HD+. Cette grande taille d’écran haute résolution offre une excellente expérience de visionnage et une immersion dans le contenu. L’écran abrite une encoche en forme de goutte d’eau qui contient un appareil photo selfie de 8 MP.

Pour l’arrière, le Vivo Y27 est équipé d’une configuration de caméra double de 50 MP. Compte tenu du prix, la configuration de la caméra est assez décente. Le dispositif est alimenté par une puce Helio G85. Il s’agit d’une bonne puce de milieu de gamme capable de faire fonctionner toutes vos applications et jeux quotidiens sans aucun problème.

En ce qui concerne la batterie, le Vivo Y27 est doté d’une batterie de 5000 mAh. Elle est suffisamment grande pour vous offrir une autonomie de batterie toute la journée si vous n’utilisez pas constamment des tâches gourmandes en ressources. Et vous n’avez même pas besoin de vous inquiéter lorsque le téléphone est à court de batterie. Il est fourni avec le FlashCharge 44W, qui permet de recharger la batterie de 0 à 100% rapidement.

Un autre domaine dans lequel ce dispositif abordable de milieu de gamme excelle est celui du stockage et de la RAM. Vous disposez de 128 Go de stockage interne et de 6 Go de RAM. Vous pouvez stocker des fichiers de grande taille et exécuter des applications et des jeux gourmands en ressources sans aucun problème. Vivo a intégré une fonction d’extension de la RAM qui vous permet d’obtenir de la mémoire virtuelle si nécessaire.

En ce qui concerne les options de couleur, vous pouvez obtenir le Vivo Y27 en Sea Blue, Burgundy Black, et Garden Green. Comme son nom l’indique, toutes les options de couleur sont charmantes et très attrayantes. Dans l’ensemble, c’est un appareil de milieu de gamme solide.

Actualité mobile et vidéo du moment