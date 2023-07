Série Huawei Mate 60 pourrait présenter la première incursion de Huawei dans l’île dynamique

En 2020, Huawei a lancé les séries Mate 40 et P40, introduisant une découpe en forme de pilule à l’avant de leurs appareils. Cependant, cette caractéristique a ensuite été remplacée par une encoche et une découpe en forme de trou unique avec les séries Mate 50 et P50. Actuellement, Huawei se prépare à adopter pleinement la fonctionnalité d’îlot dynamique avec la série Huawei Mate 60.

D’après les schémas d’affichage avant du Huawei Mate 60, le téléphone sera doté de deux caméras avec des capteurs 3D ToF à l’avant. Ainsi, le Mate 60 sera le premier appareil de Huawei avec un design de double caméra selfie centré. Oui, c’est le même design que l’on trouve dans la série Apple iPhone 14 Pro, le pionnier de la fonctionnalité d’îlot dynamique.

À propos de la conception des deux caméras avec capteur ToF de la série Huawei Mate 60

Par rapport au prédécesseur, la découpe en forme de pilule du Mate 60 offrira plus d’espace d’écran. Cela vous permettra de voir un contenu moins obstrué à l’écran. Et il va sans dire que l’expérience de visionnage sur les appareils de la série Huawei Mate 60 sera plus immersive que sur les téléphones Mate 50.

Cependant, lorsque Apple a lancé la conception d’affichage avant avec deux caméras et le capteur ToF, il a introduit une fonctionnalité logicielle unique. Appelée Dynamic Island, cette fonction permet de visualiser du contenu s’exécutant en arrière-plan, ce qui comprend les contrôles de musique, les minuteries et les notifications.

Actuellement, comme la série Mate 60 implémente le même design, elle devrait apporter une fonctionnalité similaire. Après tout, l’implémentation de Dynamic Island est devenue assez courante dans l’espace Android. Par exemple, vous avez le realme C55 qui a été lancé avec un design « mini capsule ».

Ainsi, Huawei n’aura pas besoin de partir de zéro juste pour apporter la fonctionnalité d’îlot dynamique à la série Mate 60. Cependant, il n’y a qu’un nombre limité d’informations disponibles sur les téléphones. Seuls les schémas d’affichage ont été révélés. Mais nous nous attendons à obtenir plus d’informations prochainement. Donc restez à l’écoute.

Actualité mobile et vidéo du moment