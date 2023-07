La version Slim de la PS5 pourrait ne pas être la prochaine console de Sony, selon Tom Henderson

Plus tôt ce mois-ci, Microsoft a divulgué des détails sur la prochaine sortie de la PlayStation de Sony. Les informations ont été révélées par le biais de documents judiciaires de la bataille juridique entre Microsoft et la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis. Et ces documents judiciaires ont laissé entendre que Sony sortira le PS5 Slim plus tard cette année.

Microsoft a même révélé les informations sur les prix de la prochaine console PlayStation 5 dans ces documents judiciaires. Si vous l’avez manqué, Microsoft a déclaré que Sony sortira une nouvelle console au même prix que l’édition numérique actuelle de la PS5, qui est de 399,99 $.

Cependant, Tom Henderson, un journaliste réputé sur tout ce qui concerne les consoles, a rapporté que le PS5 Slim ne sera pas la prochaine console de Sony. Au lieu de cela, ce sera un modèle amélioré de la PlayStation 5 actuelle.

Qu’a dit Tom Henderson à propos du PS5 Slim ?

Au cas où vous ne le sauriez pas, Tom Henderson a été la première personne à révéler l’existence de la PlayStation 5 avant sa sortie. Ainsi, ses informations sur la prochaine version de la PS5 ne devraient pas être négligées. Néanmoins, Tom affirme que le nouveau modèle ne s’appellera pas PS5 Slim.

Tom affirme avoir personnellement vu le prototype de la future console. Et il a déclaré que le modèle ne semblait pas être une version plus fine de la PlayStation 5 originale. Au contraire, la console aura des dimensions légèrement différentes de celles du modèle actuel. De plus, elle sera compatible avec un lecteur de disque détachable.

Cela dit, Tom n’a vu que des versions prototypes. Il y a de fortes chances que ces prototypes soient pour le PS5 Pro plutôt que pour la prochaine sortie de console de Sony. En tenant compte de la gamme de produits de Sony, les PlayStations sont disponibles en trois formes distinctes. La première est la version régulière, la deuxième est la Slim, et la troisième est la Pro.

Jugé par les déclarations de Microsoft lors de la bataille judiciaire, il y a de fortes chances que la prochaine sortie soit le PS5 Slim. Donc, rien n’est encore confirmé à ce stade. Nous devrons attendre de voir comment Sony gère les marques et commercialise sa prochaine console.

