Telegram commence à déployer les Stories, mais uniquement pour les abonnés Premium

L’application de messagerie populaire Telegram a récemment annoncé qu’elle travaillait sur une nouvelle fonctionnalité Story qui fonctionne généralement comme on pourrait s’y attendre. Selon Pavel Durov, PDG de Telegram, cette fonctionnalité serait disponible pour les utilisateurs en juillet. Actuellement, les utilisateurs peuvent enfin partager des Stories sur Telegram – mais cette fonctionnalité nécessite actuellement un abonnement Premium.

Les Stories de Telegram désormais disponibles, mais seulement pour certains utilisateurs

Avec les Stories de Telegram, les utilisateurs peuvent partager des photos et des vidéos qui disparaissent après un certain temps. Cependant, Telegram essaie d’en faire plus que ses concurrents. Par exemple, les utilisateurs peuvent choisir si une Story expirera après 6, 12, 24 ou 48 heures. La plupart des applications font disparaître les Stories après 24 heures.

Telegram permet également aux utilisateurs de créer des listes avec différents contacts pour chaque Story. Cela indique que vous pouvez partager une Story spécifique avec vos meilleurs amis et une autre uniquement avec vos collègues. L’interface est similaire à ce que l’on trouve dans d’autres applications qui proposent déjà des Stories, avec une liste de Stories disponibles en haut de la liste des discussions.

De plus, comme la fonction Stories dans des applications comme Instagram et Snapchat, vous pouvez envoyer des réactions et répondre à la Story de quelqu’un d’autre. Cependant, il y a un hic.

Alors que tout le monde peut voir les Stories de Telegram, seuls ceux qui paient pour un abonnement Premium peuvent publier des Stories. « La publication de stories est actuellement réservée aux abonnés », indique un message dans l’application lorsque les utilisateurs non-Premium tentent de créer une nouvelle Story. Il est incertain que la fonctionnalité Stories devienne gratuite pour tout le monde à l’avenir, mais le terme « actuellement » suggère que c’est possible.

Selon Durov, bien que l’équipe de Telegram était initialement opposée à l’idée d’avoir des Stories dans l’application, cette fonctionnalité a été l’une des plus demandées par ses utilisateurs. « Même les sceptiques de notre équipe ont commencé à apprécier cette fonctionnalité. Nous ne pouvons plus imaginer Telegram sans elle », a-t-il déclaré le mois dernier.

Essayez-la maintenant

Pour obtenir la nouvelle fonctionnalité Stories, assurez-vous de télécharger la dernière version de l’application Telegram disponible sur l’App Store. Telegram est gratuit, bien que l’abonnement Premium pour débloquer plus de fonctionnalités (y compris la possibilité de publier des Stories) coûte 4,99 $ par mois. Si vous vous abonnez via le web, vous pouvez bénéficier d’une réduction.

