Rendus du OnePlus 12R révélant ses similitudes avec le 11R

Le OnePlus 12 sera lancé en décembre en Chine et fera ses débuts sur les marchés internationaux en janvier. L’appareil a révélé quelques-uns de ses détails précoces, et maintenant, plongeons plus en profondeur dans le OnePlus 12R. La série rentable qui suit la gamme phare aura bientôt une autre itération. Le design du OnePlus 12R a été détaillé par quelques nouvelles images de CAD d’OnLeaks et MySmartPrice. Elles montrent les visuels du nouveau téléphone et la vérité est qu’il ressemble au OnePlus 11R.

Conception et caractéristiques du OnePlus 12R révélées

Les images confirment certaines des caractéristiques du OnePlus 12R. Cependant, l’accent ici est mis sur la conception. Le 12R aura la même découpe en forme de « P » pour la caméra, avec le cercle noir abritant les modules de caméra. Le logo Hasselblad n’est nulle part visible sur les images. Cependant, il est un peu prématuré de supposer que le partenariat avec le fabricant de lentilles ne se poursuivra pas dans le prochain modèle.

Le OnePlus 12R sera lancé en janvier en Chine et il ne s’agira pas d’un OnePlus Acce 2 Pro rebaptisé comme on le pensait précédemment. Le téléphone sera équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 avec jusqu’à 16 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Alors que le OnePlus 12 phare sera fourni avec le Snapdragon 8 Gen 3, sa déclinaison « rentable » pariera sur le SoC phare de cette année. OnePlus suivra la même stratégie que le OnePlus 11R qui avait le SoC phare de l’année dernière, le Snapdragon 8+ Gen 1.

Plus de détails techniques

Une autre amélioration pour le OnePlus 12R est l’ajout d’une lentille de zoom avec une magnification optique de 2x et un capteur de 32 MP. Cela fait du OnePlus 12R un téléphone plus haut de gamme que les générations précédentes qui avaient la combinaison habituelle de caméra principale + ultra grand-angle + macro. La caméra principale est un appareil photo de 50 MP, et la caméra ultra grand-angle de 8 MP reste intacte.

Le OnePlus 12R possède une batterie 10% plus grande (par rapport au 11R) d’une capacité de 5 500 mAh et une charge rapide de 100W. Le 12R reste fidèle au langage de conception actuel de OnePlus avec l’îlot de caméra décentré. Le téléphone a un écran de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution de 2 772 x 1 240 pixels. L’écran est incurvé sur les côtés.

Bien que le OnePlus 12R semble prometteur sur le papier, les clients internationaux ne devraient pas retenir leur souffle pour ce téléphone. La série R de OnePlus est généralement exclusive à la Chine et à l’Inde. Le téléphone arrivera probablement en Chine avec l’appellation OnePlus Ace 3 et sera lancé en Inde peu après. Le OnePlus 12R sera une offre décente pour ceux qui veulent une expérience haut de gamme Android. L’année prochaine, le Snapdragon 8 Gen 3 sera l’offre de Qualcomm pour les haut de gamme, mais cela ne rendra pas le Snapdragon 8 Gen 2 plus faible. Ainsi, le OnePlus 12R sera un excellent téléphone phare abordable pour les consommateurs en Inde qui veulent les meilleures performances sans payer le prix habituel des téléphones haut de gamme.

