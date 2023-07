Un étrange objet dans l’espace clignote environ une fois toutes les demi-heures depuis 1988

Dans le monde de l’astronomie : Les astronomes font constamment des découvertes qui repoussent les limites de notre compréhension actuelle du cosmos. Cependant, parfois ils rencontrent des objets qui défient toute explication, comme un signal radio qui ressemble à un pulsar mais qui diffère de tous les exemples connus de manière significative, et peut-être même à quelque chose d’autre entièrement.

Une étude récemment publiée décrit un signal radio semi-régulier étrange qui a été observable depuis la Terre pendant au moins 35 ans. Ses caractéristiques sont similaires à celles de certains des objets les plus extrêmes de l’univers connu, mais il ne correspond parfaitement à aucun d’entre eux.

Les scientifiques ont remarqué l’objet, nommé GPM J1839-10, lors de l’observation du plan galactique à la recherche de signaux transitoires – des sources radio qui apparaissent et disparaissent brièvement. L’un des types les plus connus est une forme d’étoile à neutrons appelée pulsar, l’une des étoiles mortes les plus violentes connues de la science.

Une étoile à neutrons se forme lorsque les réactions de fusion cessent au centre d’une étoile extrêmement massive, ce qui provoque son effondrement sous son propre poids en un objet d’environ la taille d’une ville mais des millions de fois plus lourd qu’une planète, sa densité étant juste à la limite de l’effondrement en un trou noir. Elles ont tendance à émettre des faisceaux d’ondes radio extrêmement puissants à partir de leurs pôles magnétiques, qui semblent clignoter ou « pulser » rapidement lorsqu’on les observe depuis la Terre en raison de la rotation extrêmement rapide de l’étoile, d’où le terme de pulsar.

Cependant, le rythme de GPM J1839-10 est bien plus lent. Son signal semble se répéter environ toutes les 22 minutes, chaque éclat durant entre 30 secondes et cinq minutes. Les pulsars normaux peuvent tourner des centaines de fois par seconde.

Il est également notable que le schéma de cette source est apparu de manière cohérente dans les archives radio remontant au moins à 1988, échappant pour la plupart à l’analyse depuis lors. Des articles mentionnant GPM J1839-10 en 2020 et en janvier de cette année suggèrent qu’il pourrait s’agir d’un type extrêmement rare de magnétar avec une période d’impulsion extrêmement longue. Les magnétars sont un autre type d’étoile à neutrons émettant le champ magnétique le plus puissant de l’univers – 1 000 fois plus fort qu’une étoile à neutrons typique et un trillion de fois plus puissant que le champ magnétique de la Terre.

Quelle que soit la nature de cet objet, il pourrait affecter significativement notre compréhension actuelle des dernières étapes du cycle de vie des étoiles.

