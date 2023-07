La tablette Microsoft Surface Pro 9 reçoit la mise à jour du firmware de juillet.

Microsoft a publié une mise à jour du firmware pour sa tablette Surface Pro 9 en juillet 2023. Les mises à jour du firmware sont importantes pour maintenir le bon fonctionnement et la sécurité des appareils, et elles ne peuvent pas être désinstallées ou revenir à une version antérieure une fois installées. Lorsque vous installez la dernière mise à jour, vous obtenez également toutes les mises à jour précédentes si votre Surface ne les a pas déjà. Seules les mises à jour applicables à Surface seront téléchargées et installées. Après l’installation des mises à jour, redémarrez votre appareil pour terminer le processus d’installation.

Améliorations et correctifs apportés par les mises à jour

La mise à jour du firmware de juillet 2023 pour la tablette Surface Pro 9 comprend plusieurs améliorations et correctifs. Les changements apportés à ce système comprennent :

Activation du téléchargement automatique des applications ICPS sur les appareils grand public Surface Pro 9, à condition que l’appareil exécute Win 11 et dispose d’un disque dur de plus de 256 Go. ICPS est une solution logicielle qui améliore les performances du réseau PC en créant une expérience réseau personnalisée basée sur la situation unique de chaque utilisateur.

Meilleure stabilité de l’appareil et fiabilité de la connexion sans fil.

La mise à jour comprend également des mises à niveau des drivers. Les drivers que le nouveau système met à niveau sont indiqués sur l’image ci-dessous.

Comment mettre à jour votre tablette Surface Pro 9

Pour mettre à jour votre tablette Surface Pro 9, suivez ces étapes :

1. Connectez votre Surface à Internet.

2. Sélectionnez Démarrer, puis sélectionnez Paramètres.

3. Sélectionnez Mise à jour et sécurité > Windows Update.

4. Sélectionnez Rechercher des mises à jour. Si des mises à jour sont disponibles, elles s’afficheront sur votre écran.

5. Sélectionnez Installer maintenant pour installer les mises à jour.

6. Après l’installation des mises à jour, redémarrez votre appareil pour terminer le processus d’installation. Pour redémarrer votre appareil, sélectionnez Démarrer, puis sélectionnez Alimentation > Redémarrer.

Opinion de l’auteur

Sans aucun doute, les mises à jour sont bonnes pour le bon fonctionnement du système. Ainsi, il est conseillé aux utilisateurs d’obtenir les dernières mises à jour pour leurs PC. Microsoft a déclaré que la nouvelle mise à jour rend le système globalement meilleur. La mise à jour comprend des améliorations de l’expérience utilisateur, des performances du système, de la stabilité et résout les problèmes de bugs du système. De plus, les utilisateurs obtiendront une solution au problème test d’empreintes digitales tout en améliorant les performances du Wi-Fi et de la 5G. De plus, avec cette mise à jour, le système sera plus stable, la durée de vie de la batterie sera meilleure et la charge s’améliorera.

Derniers mots

La mise à jour du firmware de juillet 2023 pour la tablette Microsoft Surface Pro 9 comprend plusieurs améliorations et correctifs. Les mises à jour du firmware sont importantes pour maintenir le bon fonctionnement et la sécurité des appareils, et les utilisateurs devraient les installer dès qu’elles sont disponibles. Pour mettre à jour votre tablette Surface Pro 9, suivez les étapes décrites ci-dessus.

Actualité mobile et vidéo du moment